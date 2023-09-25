الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 1738 قضية ظواهر سلبية داخل القطارات

جريدة الدستور

كثفت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بـوزارة الداخلية، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط 1738 قضية متنوعة في مجال مكافحة الجرائم والظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

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خلال 48 ساعة.. الأمن الاقتصادي يضبط 25212 قضية سرقة تيار كهربائي

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استعلام مخالفات المرور مصر برقم السيارة 2023 وطرق السداد

 تواصل الحملات لإحكام السيطرة الأمنية

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

قطاع الأمن الاقتصادي وزارة الداخلية مترو الأنفاق السكك الحديدية القطارات

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