الجمعة 08 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

خلال 48 ساعة.. الأمن الاقتصادي يضبط 25212 قضية سرقة تيار كهربائي

حملة أمنية
حملة أمنية

اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لـقطاع الأمن الاقتصادي، بتكثيف الحملات الأمنية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

ويأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية أسفرت جهودها خلال 48 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

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قطاع الأمن الاقتصادى يكثف حملاته بالمحافظات

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط 5521 قضية متنوعة. 

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بينهم 13 ألف قضية كهرباء وتهرب ضريبى.. نتائج حملات الأمن الاقتصادى

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 25212 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد

 

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 317 قضية، فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 153 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مباني – محلات بدون ترخيص – بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها. 

تحرير 230 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق 

وفي سياق أخر أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية ، خلال 24 ساعة عن تحرير 230 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة، وجاري استمرار الحملات واتخاذ اللازم قانونا.

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