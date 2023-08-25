قطاع الأمن الاقتصادى يكثف حملاته بالمحافظات

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وقد أسفرت جهود تلك الإدارات خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

شنت الإدارة عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (1719) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (179) قضية في عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (101) قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات أبرزها (مخالفات مبان - محلات بدون ترخيص، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية).

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (13570) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.