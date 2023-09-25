الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

غدا.. افتتاح معرض "سحر المدينة " للفنان وائل حمدان بقاعة الباب

سحر المدينة
سحر المدينة

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، غداً الثلاثاء 26 سبتمبر، معرضا للفنان وائل حمدان بعنوان "سحر المدينة"، وذلك في تمام السابعة مساء، بقاعة الباب سليم بأرض دار الأوبرا المصرية وبحضور لفيف من الفنانين، على أن يستمر المعرض حتى يوم 7 أكتوبر المقبل، يوميا من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 9 مساءً عدا يوم الجمعة.

وعن المعرض؛ صرح الدكتور وليد قانوش: "خلال تجربته الفنية استحوذ سحر القاهرة على عين ووجدان الفنان وائل حمدان فظل عبر عدد من معارضه الخاصة يبحث في فضاء المدينة وتاريخها وخصائصها المميزة، يرصد ويصور برؤى وأساليب تعكس عمق النظرة الباحثة عن معنى جديد للمدينة ولنبض حياتها، ويُعد الفنان وائل حمدان بارعاً في هذا السياق التصويري حيث يتناول العمل الفني وكأنه حالة ثقافية جمالية بصرية .. تُظهر لوحاته بلمساته وألوانه وصياغاته وحلوله الجمالية حالة مليئة بالتفكير والتأمل لإعادة صياغة المكان بأساليب وأفكار مختلفة ووفق رؤية تصويرية تشكيلية تخدم الفكرة".

وكتبت ريم داوود: "نلاحظ في أعمال حمدان خياله الجامح.. الأحصنة المجنّحة التي تسبح في فضاءات المدينة، وتعلو فوق عماراتها وأبراجها السكنية، وثمار الفاكهة تتطاير حولها في خليطٍ من التناغم والفوضى يشبه تمامًا ما نراه في أرجاء المدينة. نراها أيضًا في هيئة سيرك صاخب، يغري بالمشاركة والاستمتاع. نرى كلّ ذلك، وأكثر، في لوحاتٍ تعبّر عن نظرتنا المتباينة إزاء هذه المدينة العريقة، الفاتنة، الساحرة، رغم كل شيء".

معرض للتصوير الفوتوغرافي بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية،  معرضا للتصوير الفوتوغرافي وعرض أفلام وثائقية بالتعاون مع المتحف اليوناني الروماني؛ وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف ظهر يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023، بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 5 أكتوبر 2023، على أن يفتتح يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 6 مساءً عدا يومي الإثنين والجمعة، بمقر المتحف في 1 شارع منشا – محرم بك – الإسكندرية.

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سحر المدينة الدكتور وليد قانوش قطاع الفنون التشكيلية وائل حمدان الأوبرا معرض القاهرة

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