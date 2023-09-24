معرض للتصوير الفوتوغرافي بقاعة حامد عويس بالإسكندرية الثلاثاء

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة؛ يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرضا للتصوير الفوتوغرافي وعرض أفلام وثائقية بالتعاون مع المتحف اليوناني الروماني؛ وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة، في تمام الساعة الحادية عشر والنصف ظهر يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023، بقاعة حامد عويس بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 5 أكتوبر 2023، على أن يفتتح يوميا من الساعة 9 صباحا: الساعة 6 مساءً عدا يومي الاثنين والجمعة، بمقر المتحف في 1 شارع منشا – محرم بك – الإسكندرية.

متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية

يقع متحف الفنون الجمية بمنطقة محرم بيك بمدينة الإسكندرية، ويعتبر أول متحف بُني خصيصا ليكون متحفا للفنون الجميلة في مصر والشرق الأوسط، ويضم مجموعة كبيرة من أعمال الفنانين المصريين الرواد بالإضافة إلي بعض أعمال المدرسة الرومانسية، الباروك والروكوكو وبعض لوحات المستشرقين، كما يضم بعض أعمال الحفر والطباعة بالإضافة إلي بعضٍ من أعمال المثال محمود مختار وبعض المثالين المصريين والأوربيين.

اليوم العالمي للسياحة

يوم السياحة العالمي منذ عام 1980؛ تحتفل منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة بيوم السياحة العالمي كاحتفالات دولية في 27 سبتمبر، وتم اختيار هذا التاريخ في ذلك اليوم من عام 1970، حيث تم اعتماد النظام الأساسي لمنظمة السياحة العالمية.

في ظل الاضطراب العام الذي لحق بقطاع السياحة جراء جائحة كوفيد 19، تبرز الفرصة لإعادة تعريق وإعادة تحديد اتجاه وسرديات الاستثمارات السياحية من أجل مستقبل أكثر استدامة للناس والكوكب والازدهار، حددت منظمة السياحة العالمية الاستثمارات باعتبارها واحدة من الأولويات الرئيسية لتعافي السياحة والنمو والتنمية في المستقبل.

في يوم السياحة العالمي 2023، تسلط المنظمة الضوء على الحاجة إلى المزيد من الاستثمارات بهدف دعم التنفيذ الناجح لخطة التنمية المستدامة 2030، والموجهة بشكل أفضل نحو الناس وكوكب الأرض والازدهار. حان الوقت الآن لاستنباط حلول جديدة وابتكارية، وليس فقط للاستثمارات التقليدية التي تعزز وتدعم النمو الاقتصادي والإنتاجية.