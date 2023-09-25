الرئيس السيسى: إفريقيا تحتاج إلى ضخ المزيد من التمويل منخفض التكلفة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن القارة الإفريقية حتى تنمو تحتاج إلى ضخ المزيد من التمويل منخفض التكلفة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة، والتحديات التى مرت عبر الأربع سنوات الماضية، حتى تتزايد الأعباء على مصر.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال فعاليات الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن مؤسسات التمويل متعددة الأطراف في حاجة إلى ضخ مزيد من التمويل المنخفض لمساعدة الدول ذات الاقتصادات الناشئة.

انطلاق اجتماعات البنك الآسيوى فى شرم الشيخ بحضور الرئيس السيسى

وأشار الرئيس السيسي إلى أنه لدينا فجوة في تمويل البنية الأساسية في مصر.

وكانت انطلقت فعاليات الاجتماعات السنوية لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، الحدث الرئيسي للبنك، والتي تستضيفها مدينة شرم الشيخ، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.