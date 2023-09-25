الإثنين 25 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الرئيس السيسى: القطاع الخاص له دور كبير فى تنفيذ المشروعات القومية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية في مختلف القطاعات بالدولة.

5000 شركة قطاع خاص كان لها دور ضخم بالمشروعات التنموية

وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح اجتماعات البنك الآسيوي، اليوم الإثنين، إلى أن القطاع الخاص كان له دور كبير في العمل بالمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها، وأن عدد الشركات من القطاع الخاص التي تعمل في المشروعات الحكومية وصل إلى نحو 5000 شركة.

انطلاق فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى

وتناقش فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي تستضيفها شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات؛ تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة كورونا.

وتعد هذه المنصة العالمية فرصة لتسليط الضوء على ما يمكن أن تؤديه مصر في الربط القاري بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، باعتبار ذلك إحدى الأولويات التي تتصدر اجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف.

وتسعى مصر من خلال عضويتها بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتعميق الشراكات التنموية متعددة الأطراف العابرة للحدود، خاصة بين القارتين الإفريقية والآسيوية، إدراكا لأهمية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية المصرية، واتساقًا مع الغايات الوطنية في تلبية الاحتياجات التنموية للبلدان الإفريقية.

السيسي المشروعات القومية في مصر القطاع الخاص افتتاح اجتماعات البنك الآسيوي

مواد متعلقة

الرئيس السيسى: نقدر حجم البنك الآسيوى ودوره الكبير على مدار 8 سنوات

الرئيس السيسى يشهد فيلمًا تسجيليًا عن تعاون البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية مع مصر

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

الرى: لا تقدم يذكر في مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

عاجل| حقيقة انسحاب الجزائر من الترشح لاستضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 و2027

لرد المحكمة.. تأجيل محاكمة زوج مذيعة في مصرع مدير بنك عقره كلب

تفاصيل مقتل سيدة فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات الجيرة بالسلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

ذكاء.. لعنة العصفورة

سلمان إسماعيل

أسئلة حائرة جدًا

عماد سليمان

في وداع «جابر الخواطر» معتز خفاجي

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا عنيفًا علي موقعًا وسط قطاع غزة

حذرت من مخاطر تأجيج العنف.. مصر تجدد مطالبتها لإسرائيل بوقف اقتحامات المسجد الأقصى

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى