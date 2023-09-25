الرئيس السيسى: القطاع الخاص له دور كبير فى تنفيذ المشروعات القومية

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي عن دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات القومية في مختلف القطاعات بالدولة.

5000 شركة قطاع خاص كان لها دور ضخم بالمشروعات التنموية

وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح اجتماعات البنك الآسيوي، اليوم الإثنين، إلى أن القطاع الخاص كان له دور كبير في العمل بالمشروعات التنموية التي يجري تنفيذها، وأن عدد الشركات من القطاع الخاص التي تعمل في المشروعات الحكومية وصل إلى نحو 5000 شركة.

انطلاق فعاليات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى

وتناقش فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي تستضيفها شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات؛ تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة كورونا.

وتعد هذه المنصة العالمية فرصة لتسليط الضوء على ما يمكن أن تؤديه مصر في الربط القاري بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، باعتبار ذلك إحدى الأولويات التي تتصدر اجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف.

وتسعى مصر من خلال عضويتها بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتعميق الشراكات التنموية متعددة الأطراف العابرة للحدود، خاصة بين القارتين الإفريقية والآسيوية، إدراكا لأهمية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية المصرية، واتساقًا مع الغايات الوطنية في تلبية الاحتياجات التنموية للبلدان الإفريقية.