الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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المشاط توضح دور البنك الآسيوي للبنية التحتية في المشروعات القومية

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الوزارة هي محفظة مصر التنموية، حيث نتفاوض مع مؤسسات التمويل الدولية على المشروعات والتمويلات الميسرة الموجودة.

 

وتابعت، في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، على هامش افتتاح الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار، اليوم الإثنين، بحضور الرئيس السيسي بشرم الشيخ، أن البنك الآسيوي للبنية التحتية كان له دورا في المشروعات القومية، ومشروعات أخرى لتحفيز القطاع الخاص، ومشروعات النقل المستدام وغيرها، ونستطيع العمل مع أكثر من شريك تنمية في مشروع واحد، ما يعد نقطة قوة وجذب كبيرة جدًا للبلاد.

 

وأشارت إلى وجود مشروعات كثيرة مع البنك الآسيوي للبنية التحتية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن مصر تهتم  بالمنصة الوطنية «نوفي» إضافة إلى تمويل بعض المشروعات في منصة "نوفي" المتعلقة بالطاقة والمياه، وخلال الفترة المقبلة سنجد جميع الشركاء وبنوك التمويل الدولية تمنح تمويلات ميسرة.

 

انطلاق فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

وتناقش فعاليات الاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، التي تستضيفها شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبل تحقيق النمو المستدام في ظل عالم مليء بالتحديات؛ تأثرًا بتداعيات الحرب في أوروبا وجائحة كورونا.

 

وتعد هذه المنصة العالمية فرصة لتسليط الضوء على ما يمكن أن تؤديه مصر في الربط القاري بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، باعتبار ذلك إحدى الأولويات التي تتصدر اجتماعات هذا البنك العالمي متعدد الأطراف.

 

وتسعى مصر من خلال عضويتها بالبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لتعميق الشراكات التنموية متعددة الأطراف العابرة للحدود، خاصة بين القارتين الأفريقية والآسيوية إدراكا لأهمية البعد الإفريقي في السياسة الخارجية المصرية، واتساقًا مع الغايات الوطنية في تلبية الاحتياجات التنموية للبلدان الأفريقية.

البنك الآسيوي للبنية التحتية وزيرة التعاون الدولي التعاون الدولي مؤسسات التمويل الدولية المنصة الوطنية نوفي

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