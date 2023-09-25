وزير المالية: البنك الآسيوى يمول 232 مشروعًا تغطى العديد من القطاعات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الوزارة تعمل مع البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، في إطار التمويل العالمي متعدد الأطراف من أجل شراكات تنموية عابرة للحدود، يتصدرها القطاع الخاص.

وأضاف وزير المالية: تشهد الفترة المقبلة المزيد من مسارات التعاون الإنمائي الثنائى، استهدافًا لزيادة حجم المحفظة الاستثمارية التي تبلغ 1.3مليار دولار فى مصر مع فرص أخرى لتمويلات بقيمة مليار دولار.

حجم استثمارات البنك الآسيوى فى مصر بلغ نحو 1.3 مليار دولار حتى الآن

وتابع "معيط"، خلال كلمته في افتتاح اجتماعات البنك الآسيوي، اليوم الإثنين، أن حجم استثمارات البنك الآسيوى في مصر بلغت نحو 1.3 مليار دولار حتى الآن، مع وجود فرصة كبيرة لتمويلات أكثر لأكثر من مليار دولار في مختلف القطاعات، معتمدين على القطاع الخاص لتنفيذ تلك المشروعات لزيادة تحسين كفاءة البنية التحتية.

وتابع وزير المالية، أن إدارة البنك نجحت في المضي قدما وبخطى واثقة في تنفيذ أجندة تمويل تنموي ومستدام يستطيع أن يستفاد منه كل أعضائه، حيث وصل عدد المشروعات التي يمولها البنك إلى 232 مشروعا تغطي العديد من القطاعات.

وتستضيف مدينة شرم الشيخ الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية اليوم، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسط اهتمام دولي، يعكس الثقل السياسي والاقتصادي والتنموي لمصر.

جلسات الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوى

تتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها: «ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود» و«بناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية»، و«تعبئة الموارد لتمويل المناخ»، و«تعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا»، و«شراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية»، و«التمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة»، و«تعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات»، و«تعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا».