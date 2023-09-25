الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بسرقة متعلقات من داخل فيلا بكرداسة للمحاكمة

حبس
حبس

قررت  النيابة العامة بالجيزة اليوم الإثنين بإحالة عاطل محبوسًا للمحاكمة الجنائية لاتهامه بسرقة فيلا بمنطقة كرداسة.

وطلبت النيابة العامة في وقت سابق رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

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 تفاصيل الواقعة 

كشف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، هوية المتهم بسرقة فيلا في كرداسة، وتبين أنه عاطل، وتم القبض عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض فيلا للسرقة بكرداسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن عاطلا تسلل للفيلا، واستولى على بعض المتعلقات.  

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مسجل خطر وراء سرقة الأسلاك الكهربائية فى فيلا بالتجمع

ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتتولى النيابة المختصة التحقيق والتي أمرت بما سبق.

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