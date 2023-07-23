مسجل خطر وراء سرقة الأسلاك الكهربائية فى فيلا بالتجمع

تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط مسجل خطر متورط في سرقة الأسلاك الكهربائية في فيلا بالتجمع الخامس.

وتم ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية، مجهولة المصدر.

وبمناقشته اعترف بسرقتها من داخل فيلا تحت الإنشاء بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وأضاف بارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.