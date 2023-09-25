الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أشرف الجزايرلي: صادراتنا الغذائية تخطت حاجز الـ 7 مليارات دولار سنويا

اشرف الجزاريلي
اشرف الجزاريلي

قال أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن صادرات مصر الغذائية شهدت طفرة كبيرة خاصة مع تطبيق مواصفات الجودة، مشيرًا إلى إن حجم صادرات الغذاء من مصر سجلت نحو 7 مليارات دولار سنويا.

وتابع "الجزايرلي" خلال مؤتمر هيئة المواصفات والجودة  "الدستور الغذائي.. حماية المستهلك وتعزيز التجارة"، أن مصر لديها فرص كبيرة لزيادة صادراتها من خلال تطوير الصناعة بشكل أكبر ورفع تنافسية المنتجات.

مصر هي المركز الاقليمي لتصنيع منتجات الشركات الدولية

وأشار “الجزايرلي” إلى أن دستور الغذاء المصري "كودكس" هو المرجع الرئيسي لمنتجي الصناعات الغذائية في مصر، وأن مصر تحتفل اليوم بمرور  50 عامًا على إطلاقها، و 60 عامًا على إطلاق الدستور العالمي، مشيرًا إلى أن غرفة الصناعات الغذائية تسعي الي توفيرمنتج آمن يتناسب مع متطلبات المستهلك، وينافس في الأسواق العالمية.

وتابع: “مازالت هناك فرص كثيرة يجب استغلالها ورفع تنافسية المنتج وتطويره، مما يوفر فرص تصديرية وفرص عمل في قطاع الصناعات الغذائية”، مشيرا إلى أن مصر هي المركز الاقليمي لتصنيع منتجات الشركات الدولية.

واشار إلى أن أهداف التنمية المستدامة تعتبر فرصة كبيرة للمستقبل لاستغلال كافة الموارد للشركات، فضلا عن فتح أسواقتصديرية جديدة أمام المنتج المصريي، لافتًا إلى ضرورة التعاون والتكاتف بين جميع الجهات التابعة للدولة من الهيئات المختلفة والكيانات الدولية والشركات.

وانطلقت فعاليات المؤتمر يعرض فيلم تسجيلي عن دور كل من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والهيئة القومية لسلامة الغذاء وغرفة الصناعات الغذائية في تحقيق اهداف ومبادئ الدستور الغذائي تضمن عدداً من المقابلات مع المهندس أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية وممثلي شركات القطاع الخاص اعضاء الغرفة عن أهمية التوافق مع نصوص الدستور الغذائي ودور ذلك في تعزيزتنافسية المنتجات المحلية.

أشرف الجزايرلي رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية صادرات مصر قطاع الغذاء الدستور الغذائي

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