الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تمهيدًا لتعديل وزاري في عمّان.. الأردن يعلن استقالة حكومة بشر الخصاونة

الأردن
الأردن

أعلن الأردن عن استقالة وزراء حكومة بشر الخصاونة تمهيدًا لتعديل وزاري في عمان، بحسب فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

تقديم الاستقالات خلال جلسة مجلس الوزراء

وضع الوزراء استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت صباح اليوم الإثنين، برئاسته تمهيدًا لإجراء تعديل وزاري على الحكومة.

ويجري رئيس الوزراء بشر الخصاونة تعديله السابع على حكومته، منذ أن كلّفه الملك عبدالله الثاني في 2020 بتشكيل حكومته، خلفًا لحكومة عمر الرزاز.

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