رئيس البنك الآسيوى يُشيد بإنشاء العاصمة الإدارية وقناة السويس الجديدة

أشاد رئيس البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، جين ليتشون، بما تم إنجازه في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي من إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة.

أهمية قناة السويس للتجارة العالمية

وقال "ليتشون"، خلال كلمته بالاجتماعات السنوية الثامنة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، بحضور الرئيس السيسي، اليوم الإثنين، إن قناة السويس يتدفق من خلالها حوالى 12% من التجارة العالمية، وتعتبر مصر على فترات طويلة موطنًا رائدًا لجميع الرؤي الكبري والأحلام لمستقبل جديد.

ولفت إلى إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس الجديدة وغيرهما من المشروعات التي تقام بدعم مباشر من الرئيس السيسي، والذي يشكل التأثير التحويلي لمشاريع البنية التحتية جيدة التخطيط والتنفيذ، مشيرًا إلى أن التأثير التنموي للاستثمار في البنية التحتية في هذا المشروع وغيره من المشروعات للاستثمار فى البنية التحتية المصرية، على سبيل المثال العاصمة الإدارية الجديدة، واضح وظاهر.