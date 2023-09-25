تشريعية النواب: الوطنية للانتخابات تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين للرئاسة

قال اللواء يحيى عيسوي، عضو هيئة مكتب اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة بحكم القانون والدستور وبحكم تشكيلها وتكوينها، والهيئة أكدت أكثر من مرة أن جميع المرشحين المحتملين أمامها سواء أيًا كان موقعه أو مركزه أو تياره السياسي أو أيديولوجيته أو دينه وعقيدته، فالجميع سواء طالما انطبقت عليهم شروط الترشح، وأنها في هذا الأمر تقف على مسافة واحدة أمام جميع المرشحين.

فرص متساوية للجميع والتأكيد على مبدأ تكافؤ الفرص

وأضاف عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن الهيئة الوطنية للانتخابات تعطى لكل مرشح الحق في ممارسة ما يمنحه القانون من حقوق أثناء فترة الدعاية الانتخابية بديمقراطية وعلانية وبشكل شفاف وحيادى، حتى يتحقق مبدأ تكافؤ الفرص، وهو مبدأ ونص دستوري مهم، وحتى تكون هناك فرص متساوية بين الجميع، ويكون الفيصل في النهاية الجمعية العمومية للناخبين، وهي الشعب المصري والمواطن المصري الذي له حق الانتخاب، وتنطبق عليه شروط الناخب لأنه هو الحكم والفيصل.

انتخابات مشهود لها بالشفافية والديمقراطية

وأشار عيسوي إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات كل ما يهمها ويشغلها وتعمل من أجله أن يشهد المصريون والعالم أجمع أن الانتخابات تمت في جو من النزاهة والشفافية والعلانية وفي جو ديمقراطي، حيث لا يكون هناك انحياز لطرف على طرف آخر.



وأوضح عيسوي قائلًا: من أجل هذا دعت الهيئة الوطنية للانتخابات منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية ولكل من يرغب في متابعة الانتخابات، مشيرًا إلى أن: منصب رئيس الجمهورية منصب رفيع ومهم للغاية وله جلالته ومهابة، لذلك لا بد من تحصين المنصب من أي محاولة للعبث بأي إجراء له سواء قبل أو أثناء أو بعد الانتخابات.