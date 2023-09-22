الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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كيف تضمن الهيئة الوطنية للانتخابات العدالة الانتخابية؟ (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا بعنوان "كيف تضمن الهيئة الوطنية للانتخابات العدالة الانتخابية؟".

ضمان الهيئة الوطنية للانتخابات العدالة الانتخابية:

- للهيئة 26 اختصاصًا تمثل ضمانة صلبة لتحقيق المساواة بين جميع المرشحين، وبين كل الناخبين.

- تصدر الهيئة جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقًا للأسس والقواعد الدولية.

- دعوة الناخبين للانتخابات والاستفتاءات وتحدد مواعيدها وتضع جدولها الزمني وفقًا للدستور.

- فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة به وما يُطلب تقديمه عند الترشح.

- تلقي طلبات الترشح وفحصها وإعلان أسماء المرشحين.

- وضع قواعد سير العملية الانتخابية بما يضمن سلامتها ونزاهتها.

- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها والقائمين عليها، وندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز.

- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

- وضع قواعد تنظيم متابعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية للانتخابات.

- اقتراح تقسيم الدوائر أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

- وضع نظام لتحديد الرموز الانتخابية للمرشحين، وتحديد جهة توقيع الكشف الطبي عليهم.

- إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.

- إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.

العدالة الانتخابية الهيئة الوطنية للانتخابات اكسترا نيوز تحقيق المساواة المرشحين عملية الاستفتاءات والانتخابات

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