كيف تضمن الهيئة الوطنية للانتخابات العدالة الانتخابية؟ (فيديو)
عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا بعنوان "كيف تضمن الهيئة الوطنية للانتخابات العدالة الانتخابية؟".
ضمان الهيئة الوطنية للانتخابات العدالة الانتخابية:
- للهيئة 26 اختصاصًا تمثل ضمانة صلبة لتحقيق المساواة بين جميع المرشحين، وبين كل الناخبين.
- تصدر الهيئة جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقًا للأسس والقواعد الدولية.
- دعوة الناخبين للانتخابات والاستفتاءات وتحدد مواعيدها وتضع جدولها الزمني وفقًا للدستور.
- فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة به وما يُطلب تقديمه عند الترشح.
- تلقي طلبات الترشح وفحصها وإعلان أسماء المرشحين.
- وضع قواعد سير العملية الانتخابية بما يضمن سلامتها ونزاهتها.
- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها والقائمين عليها، وندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز.
- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
- وضع قواعد تنظيم متابعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية للانتخابات.
- اقتراح تقسيم الدوائر أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
- وضع نظام لتحديد الرموز الانتخابية للمرشحين، وتحديد جهة توقيع الكشف الطبي عليهم.
- إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.
- إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.