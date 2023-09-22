كيف تضمن الهيئة الوطنية للانتخابات العدالة الانتخابية؟ (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرًا بعنوان "كيف تضمن الهيئة الوطنية للانتخابات العدالة الانتخابية؟".

ضمان الهيئة الوطنية للانتخابات العدالة الانتخابية:

- للهيئة 26 اختصاصًا تمثل ضمانة صلبة لتحقيق المساواة بين جميع المرشحين، وبين كل الناخبين.

- تصدر الهيئة جميع القرارات المنظمة لعملها، وتنفيذ عملية الاستفتاءات والانتخابات وفقًا للأسس والقواعد الدولية.

- دعوة الناخبين للانتخابات والاستفتاءات وتحدد مواعيدها وتضع جدولها الزمني وفقًا للدستور.

- فتح باب الترشح وتحديد المواعيد الخاصة به وما يُطلب تقديمه عند الترشح.

- تلقي طلبات الترشح وفحصها وإعلان أسماء المرشحين.

- وضع قواعد سير العملية الانتخابية بما يضمن سلامتها ونزاهتها.

- تحديد مراكز الاقتراع والفرز ومقارها والقائمين عليها، وندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز.

- تحديد ضوابط الدعاية الانتخابية وتاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.

- وضع قواعد تنظيم متابعة وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المصرية والأجنبية للانتخابات.

- اقتراح تقسيم الدوائر أو تعديلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.

- وضع نظام لتحديد الرموز الانتخابية للمرشحين، وتحديد جهة توقيع الكشف الطبي عليهم.

- إعداد القائمة النهائية للمترشحين وإعلانها وإعلان ميعاد التنازل عن الترشح وإجراءاته.

- إعلان نتيجة الاستفتاءات والانتخابات.