الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قافلة طبية من طب أسنان القاهرة بالعمرانية.. وعلاج 350 حالة

القافلة
القافلة

أطلقت كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، قافلة طبية علاجية لمنطقة العمرانية بمحافظة الجيزة، في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وبالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة حيث تطلق الكلية قافلة علاجية أسبوعية بحضور الدكتور هشام عبدالحكم عميد الكلية.

علاج 350 حالة تضمنت خلعًا للأطفال والكبار

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن إجمالي عدد الحالات التي تم علاجها بالقافلة بلغت 350 حالة تضمنت خلعا للأطفال والكبار، وتنظيف، وحشو عادي، وحشو عصب، كما تم تحويل بعض الحالات إلى مستشفى الكلية لاستكمال العلاج والكشف المبكر على أورام الفم، إلى جانب قيام القافلة بصرف أدوية مضادات الالتهابات والمسكنات وفرش ومعجون أسنان على الأطفال والبالغين بالمجان.

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بالتنسيق مع "حياة كريمة".. قافلة لـ"طب أسنان القاهرة" فى الجيزة

وأكد الدكتور محمد الخشت، حرص جامعة القاهرة على المشاركة الفعالة والإيجابية في التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومبادرة "حياة كريمة" التي أطلقتها القيادة السياسية، للمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الأكثر احتياجًا في مصر، مشيرًا إلى قيام الجامعة بإطلاق العديد من القوافل التنموية الشاملة قدمت خدمات علاجية ومجتمعية لآلاف المواطنين انطلاقًا من دورها ومسئوليتها تجاه المجتمع، وبهدف خدمة البسطاء والمحتاجين.

من جانبه، قال الدكتور هشام عبد الحكم عميد كلية طب الأسنان، إن القافلة شهدت حملات التوعية بنظافة الأسنان، وتوفير خدمات طبية متميزة للأسر الأولى بالرعاية باعتبار أن صحة المواطن المصري أمن قومي.

الخشت: قوافل "طب أسنان القاهرة" قدمت خدماتها لـ1506 مواطنين

وقال الدكتور هشام عبدالحكم، عميد كلية طب الأسنان جامعة القاهرة، إنه بالتعاون مع مبادرة حياة كريمة تم تجهيز قوافل طبية خاصة بالأسنان للكشف على المواطنين بالمجان في الكثير من المحافظات.

أدوية مضادات الالتهابات مبادرة حياة كريمة حشو عصب نظافة الأسنان طب الأسنان جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة

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