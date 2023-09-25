الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزير المالية: نسعى للاستفادة من تجربة هونج كونج فى جذب الاستثمارات الأجنبية

وزير المالية
وزير المالية

عقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لقاءً ثنائيًا مع كريستوفر هوى، وزير الخدمات المالية والخزانة بإقليم هونج كونج، اليوم الإثنين، على هامش مشاركتهما فى الاجتماعات السنوية للبنك الآسيوي للاستثمار فى البنية الأساسية، بمدينة شرم الشيخ.
وأشار الدكتور محمد معيط إلى الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي لتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة بين الجانبين؛ من أجل تدفق المزيد من الاستثمارات الصينية بمختلف القطاعات وتبادل الخبرات، والاستفادة أيضًا من تجربة هونج كونج فى جذب الاستثمارات الأجنبية.

وتابع: لدينا حراك تنموي يوفر فرصًا واعدة في البنية التحتية والمشروعات الخضراء، ويفتح آفاقًا رحبة لجذب شرائح جديدة من المستثمرين الأجانب، فضلًا عن ما تتيحه المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من مزايا وحوافز نتيجة موقعها الاستراتيجى؛ بما يسهم فى خلق بيئة أعمال مواتية تشجع المستثمرين الأجانب والمحليين على التوسع فى استثماراتهم بالمنطقة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تنتهج استراتيجية تمويل متنوعة ومبتكرة ترتكز على تعدد الأسواق وأدوات التمويل والمستثمرين، على نحو يُسهم في معالجة الضغوط التضخمية الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية، وتحقيق التنمية الشاملة، وتوفير تمويلات إنمائية ميسرة لتحقيق المستهدفات الاقتصادية.

ولفت إلى أهمية دراسة أدوات جديدة تسمح للبنوك الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف بحشد الموارد المالية بتسهيلات ميسرة للدول النامية والإفريقية، على نُحو يساعد في سد الفجوة التمويلية وتعظيم جهود التنمية الشاملة والمستدامة للاقتصادات الناشئة.
 

الرئيس السيسى يلتقط صورة تذكارية مع المشاركين فى اجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار

من جهته؛ أشاد وزير الخدمات المالية والخزانة بمنطقة هونج كونج بالنهضة العمرانية التى تشهدها مصر، مؤكدًا حرصه على تدعيم العلاقات الاقتصادية بشقيها التجارى والاستثمارى بين الجانبين، ورحب بتبادل الخبرات بين الجانبين فى كل المجالات بما فى ذلك تطوير قطاع التأمين.

ووجه الدعوة إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية؛ للمشاركة فى المنتدى المالى الآسيوي الذي سينعقد فى يناير المقبل بهونج كونج، وبما يسهم فى استكمال النقاشات حول هذه الموضوعات.

البنك الآسيوي وزير المالية الخدمات المالية هونج كونج شرم الشيخ

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