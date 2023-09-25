الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

لنشر الوعى بالصحة النفسية.. تدريب 1100 إخصائى نفسى واجتماعى بالمدارس

الاجتماع
الاجتماع

استقبل الدكتور رضا حجازي،  وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، السفيرة نبيلة مكرم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "فاهم" للدعم النفسي؛ وذلك لبحث آليات تعزيز أطر التعاون بين الوزارة والمؤسسة في تنفيذ حقيبة تدريبية للإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بهدف دعم "التربية الإيجابية" للطلاب.

تدريب ١١٠٠ إخصائي نفسي واجتماعي بالمدارس

وفي بداية الاجتماع، رحب الوزير بالحضور، مثمنًا دور مؤسسة «فاهم» في نشر الوعي بالصحة النفسية، وتدريب ١١٠٠ إخصائي نفسي واجتماعي بالمدارس، بالتعاون مع الوزارة ومؤسسة "التعليم أولًا"، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف إعداد حقيبة تدريبية لتدريب الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، بالإضافة إلى مديري المدارس للمرحلة الابتدائية.

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لدعم الطلاب نفسيًا.. مؤسسة "فاهم" تشارك "التعليم" في تدريب الأخصائيين الاجتماعيين

وأشار الوزير إلى أنه سيتم البناء على التعاون الوثيق بين الوزارة والمؤسسة في تطوير حقيبة تدريبية، بما يناسب احتياجات الطفل في المرحلة الابتدائية، مؤكدًا على أهمية قياس أثر الحقائب التدريبية التي تم تنفيذها والبناء عليها.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بالتعاون الوثيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والبناء على هذا التعاون في توسيع نطاق تدريب الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين، ليضم أيضًا مديري مدارس المرحلة الابتدائية، مشيرة إلى أن شخصية الطفل تتشكل خلال هذه المرحلة الهامة من عمره.

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وخلال الاجتماع، تمت مناقشة الحقيبة التدريبية التي تستهدف الإخصائي الاجتماعي والإخصائي النفسي ومدير المدرسة في المرحلة الابتدائية، والذي يعد أحد مخرجاتها، وكيفية التعامل مع الطلاب ومع الأسرة، وإكساب الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين ومديري المدارس معارف ومهارات التربية الإيجابية؛ بما يمكنهم من ممارسة عملهم بكفاءة وفاعلية.

كما تم الاتفاق على إطلاق فعاليات مكثفة خلال اليوم العالمي للصحة النفسية الموافق ١٠ أكتوبر المقبل، بالتعاون بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة "فاهم" للدعم النفسي، بهدف نشر التوعية بالصحة النفسية، وتوحيد المفاهيم، وانتقاء الطلاب للكلمات والألفاظ التى تعبر عن مشاعرهم وأحاسيسهم بشكل صحيح، مما يساهم فى حماية الطلاب من التشوه المعرفى والشعور بتمييز الأخوات عنه.

جاء ذلك بحضور الدكتورة سحر على، المدير التنفيذي لمؤسسة فاهم للدعم النفسي، والدكتور أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج، ومحمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، والدكتورة رباب زيدان، مدير عام الإدارة العامة لشئون القيادات التربوية، وفاطمة الزهراء، مدير عام مدارس الرسمية لغات، والدكتورة فاطمة رضا، مدير عام تنمية علم النفس، والدكتورة إيمان حسنی، مدير عام التربية الاجتماعية.

مؤسسة فاهم الصحة النفسية حقيبة تدريبية للأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين التربية الإيجابية المرحلة الابتدائية

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