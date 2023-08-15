لدعم الطلاب نفسيًا.. مؤسسة "فاهم" تشارك "التعليم" في تدريب الأخصائيين الاجتماعيين

بدعم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ومشاركة "التعليم أولا"

وزير التعليم: الصحة النفسية للطلاب أولوية ودور الأخصائي الاجتماعي لا يقل عن دور الأسرة,, وشراكة المجتمع المدني إضافة كبيرة

السفيرة نبيلة مكرم: المدرسة حائط الصد الأول.. والضغط النفسي قد يدفع الطلاب لسلوكيات عنيفة يجب مواجهتها مبكرًا

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل تدريب الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس التجريبية والرسمية واللغات، وجاء ذلك تفعيلًا لبروتوكول التعاون الذي وقعته الوزارة مع مؤسسة ( فاهم ) للدعم النفسي والتي ستتولى التدريب من خلال نخبة من أساتذة الطب النفسي في مصر، وبمشاركة مؤسسة (التعليم أولًا)، ومؤسسة (safe Egypt)، ودعم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين .

وقال الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن التدريب خطوة مهمة وضرورية في إطار حرص الوزارة على الصحة النفسية لطلابها في مختلف المدارس المصرية، مؤكدًا على أهمية تقديم الدعم النفسي والمشورة للطلاب من خلال الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين في المدارس، وتعزيز دورهم في مساعدة الطلاب على تجاوز أي عقبات نفسية يواجهونها.

وأكد الوزير على أن الصحة النفسية لطلبة المدارس من أولويات الوزارة، مشيرًا لأهمية تضافر الجهود بين الجهات المختلفة لتحقيق هذا الهدف، ومشددًا على دور مؤسسات المجتمع المدني الوطنية في السعي لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، وأشاد الوزير بدور مؤسسة فاهم في هذا الإطار وبالخبرات التي ستتيحها للتدريب بالتعاون مع مؤسسة التعليم أولًا.

من جانبها أكدت السفيرة نبيلة مكرم - رئيس مجلس أمناء مؤسسة فاهم للدعم النفسي – على أهمية التدريب الذي اقترحته المؤسسة، مشيرة للمدرسة بوصفها حائط الصد الأول للطالب المصري ضد العديد من السلوكيات الخاطئة التي يمكن أن تؤدي به لمشكلات نفسية تؤثر على شخصيته بالسلب مثل التنمر والعنف والتحرش وغيرها من السلوكيات الخاطئة التي تضع الطلاب في ضغط نفسي شديد قد يدفع بهم لردود أفعال عنيفة تؤثر على سلامتهم وسلامة زملائهم.

وقالت مكرم أن الأخصائي الاجتماعي في المدرسة له دور رئيسي في رعاية الطلاب نفسيًا، وأن المجتمع المصري يحتاج لإدراك أهمية (الصحة النفسية)، موجهة الشكر للوزارة على تبنيها لهذا المشروع، ولتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على الجهد الذي بذلته لتنفيذ التدريب، وللمؤسسات الشريكة وعلى رأسها ( التعليم أولًا) ومؤسسة (safe Egypt).

وأعرب الدكتور عيد الناصر عمر أستاذ الطب النفسي بجامعة عين شمس وعضو مجلس أمناء فاهم عن سعادته البالغة بهذه التدريبات، معتبرًا أنها حلم تحقق في رحلة بناء الإنسان المصري، ومؤكدًا على أن المرض النفسي لشريحة صغار السن والأطفال يصل ل ٢٥ ٪؜ منهم يحتاجون لتدخل احترافي من الأخصائيين في المدارس.

وصرحت الدكتورة سلمى البكري رئيس مجلس أمناء مؤسسة (التعليم أولًا) بأن المرحلة الأولى من التدريب ستنطلق خلال أيام بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بمشاركة ١١٠٠ أخصائي نفسي واجتماعي من المدارس التجريبية، ويحاضر فيها نخبة من أساتذة الطب النفسي في مصر، وتعتمد في الأساس على التقويم السلوكي الإيجابي.

يذكر أن مؤسسة فاهم للدعم النفسي وقعت بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم في شهر مارس السابق، ويعد التدريب أول بنود هذا البروتوكول الذي سيشهد أنشطة أخرى خلال الفترة المقبلة.