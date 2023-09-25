الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العمل" تختم برنامج تدريب على مهنة اللحام وتسليم شهادات للخريجين بالسويس

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل في بيان لها، أن مديرية العمل بمحافظة السويس اختتمت البرنامج التدريبى المجانى لـ15 متدرب على مهنة اللحام بمركز التدريب النموذجى بالسويس، وتسليم شهادات إتمام التدريب للخريجين الجدد، والتى تؤهلهم للعمل فى شركات القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة وخارجها .

 يأتي ذلك ضمن خطة التدريب المهنى للعام 2023- 2024، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، وتنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين، على المهن التى يتطلبها سوق العمل بالمحافظات وتأهيلهم للحصول على فرصة عمل مناسبة او بدء مشروعات صغيرة خاصة بهم تساهم فى تحسين مستويات معيشتهم.

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المتدربون أشادوا بالبرنامج التدريبي وجهود المديرية

واوضح حاتم جاد الرب مدير مديرية العمل بالسويس ، فى تقريرٍ للوزارة ، أن المتدربين أشادوا بالبرنامج التدريبي وجهود المديرية وفريق العمل بالمركز التى ساهمت فى إنجاح البرنامج وتحقيق الإستفادة الممكنة من أنشطته ، كما جرى استطلاع آرائهم حول نتائج التدريب والاستماع إلى مطالبهم الخاصة ببرامج التدريب المستقبلية التى ستعمل المديرية على توفيرها للشباب بالمجان لتتوافق مع المهن المطلوبة فى سوق العمل ، كما حثهم على العمل بكافة اشكاله وذلك على المهن التى يتم تدريب الشباب عليها فى المراكز التابعة للمديرية.

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وكانت قد أعلنت وزارة العمل، عن توفير فرص عمل جديدة للشباب من سن 30 حتى 40 سنة، وذلك بإحدى شركات المنسوجات بالإسكندرية.

وتتضمن فرص العمل المتاحة بالشركة، مهندس غزل ونسيج، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصلا على مؤهل بكالوريوس هندسة.

كما تحتاج الشركة،عامل إنتاج وذلك من الجنسين، على أن يكون المتقدم لتلك الوظيفة حاصل على مؤهل عال أو متوسط. 

وعلى من يرغب في التقدم للحصول على إحدى تلك الوظائف، التوجه لمقر الشركة في برج العرب الجديدة، المنطقة الصناعية الخامسة، الإسكندرية، أو الاتصال على 01068881900.

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