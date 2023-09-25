وزارة العمل: تدريب فتيات الأقصر على التفصيل والخياطة

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الأقصر تابعت تنفيذ الدورة التدريبية المجانية لفتيات البر الغربي بوحدة التدريب المتنقلة بساحة الإمام الطيب على مهنة التفصيل والخياطة، على مدار 150 ساعة تدريبية لمدة شهر، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك التى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصادياً من خلال تدريبها وتأهيلها على تلك المهن، وذلك للحصول على فرصة عمل مناسبة او بدء مشروع صغير يحسن من مستوى معيشتها وأسرتها.

تدريب الشباب مجاناً على مهن مطلوبة فى سوق العمل

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن تلك الدورة تأتى فى إطار تنفيذ الخطة المستهدفة للتدريب المهنى لتدريب الشباب مجاناً على مهن مطلوبة فى سوق العمل، بناءً على احتياجات أصحاب الأعمال ومن يمثلهم وطبقاً لرغبات وطموحات الشباب، والتى تقوم المديرية بتنفيذها من خلال مركز التدريب المهنى الثابت والوحدة المتنقلة، ومنوهاً إلى استمرار إدارة التدريب المهني بتلقى طلبات الشباب فى التدريب على مجموعة من المهن، وأن المقابلات الشخصية لهم بديوان عام مديرية العمل، يليها البدء فى التدريب لمن اجتاز المقابلة طبقاً للخطة المعدة للتدريب وطبقاً لنظام الساعات المعتمدة لكل برنامج تدريبي.

وكانت نظمت وزارة العمل ورشة تدريبية لتعزيز قدرات مفتشي العمل في المحافظات على مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك على مدار 3 أيام، من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري، بأحد الفنادق بمحافظة القاهرة، حيث تهدف إلى الاستفادة من التجربة الإسبانية فى مجال تفتيش العمل، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والإسباني فى هذا المجال.

وزارة العمل

وزارة العمل

وزارة العمل