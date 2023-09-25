الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزارة العمل: تدريب فتيات الأقصر على التفصيل والخياطة

وزارة العمل
وزارة العمل

قالت وزارة العمل في بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الأقصر تابعت تنفيذ الدورة التدريبية المجانية لفتيات البر الغربي بوحدة التدريب المتنقلة بساحة الإمام الطيب على مهنة التفصيل والخياطة، على مدار 150 ساعة تدريبية لمدة شهر، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة فى القرى الأكثر احتياجاً، ومبادرة مهنتك مستقبلك التى أطلقتها الوزارة لتدريب الشباب ، وتحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهنى بالوزارة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يتطلبها سوق العمل، وتمكين المرأة اقتصادياً من خلال تدريبها وتأهيلها على تلك المهن، وذلك للحصول على فرصة عمل مناسبة او بدء مشروع صغير يحسن من مستوى معيشتها وأسرتها.

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عاجل.. لأصحاب المؤهلات العليا والمتوسطة.. وزارة العمل تعلن عن فرصة عمل جديدة

تدريب الشباب مجاناً على مهن مطلوبة فى سوق العمل

وأوضح الدكتور هشام عبد الله مدير مديرية العمل بالأقصر، أن تلك الدورة تأتى فى إطار تنفيذ الخطة المستهدفة للتدريب المهنى لتدريب الشباب مجاناً على مهن مطلوبة فى سوق العمل، بناءً على احتياجات أصحاب الأعمال ومن يمثلهم وطبقاً لرغبات وطموحات الشباب، والتى تقوم المديرية بتنفيذها من خلال مركز التدريب المهنى الثابت والوحدة المتنقلة، ومنوهاً إلى استمرار إدارة التدريب المهني بتلقى طلبات الشباب فى التدريب على مجموعة من  المهن، وأن المقابلات الشخصية لهم بديوان عام مديرية العمل، يليها البدء فى التدريب لمن اجتاز المقابلة طبقاً للخطة المعدة للتدريب وطبقاً لنظام الساعات المعتمدة لكل برنامج تدريبي.

وزارة العمل: مُلتقى توظيف لشباب الشرقية يُوفر 1323 فرصة عمل غدًا

وكانت نظمت وزارة العمل ورشة تدريبية لتعزيز قدرات مفتشي العمل في المحافظات على مكافحة الهجرة غير الشرعية، وذلك على مدار 3 أيام، من 19 إلى 21 سبتمبر الجاري، بأحد الفنادق بمحافظة القاهرة، حيث تهدف إلى الاستفادة من التجربة الإسبانية فى مجال تفتيش العمل، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتبادل الخبرات بين الجانبين المصرى والإسباني فى هذا المجال.

وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
وزارة العمل
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IMG-20230925-WA0004
وزارة العمل مديرية العمل بمحافظة الأقصر الدورة التدريبية المجانية وحدة التدريب المتنقلة مهنة التفصيل والخياطة

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