الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"صحة مطروح": حملة لتزيين مراكز صحة الأسرة وتعليق الإرشادات لتوعية المواطنين

صورة من الحدث
صورة من الحدث

قالت الدكتورة مروة عبدالمنعم، مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بمطروح، لـ"الدستور،  انه بناءً على تعليمات  الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح بالمشاركة مبادرة  الرئيس لتطوير مراكز ووحدات الرعاية الأولية تم التوجيه لجميع الوحدات الصحية بالبدء فى المشاركة.

نظافة وتزيين وحدات ومراكز صحة الأسرة 

وأوضحت أنه على مدار 3 ايام قامت الوحدات الصحية فى إدارات " الحمام، العلمين، الضبعة، مرسى مطروح، النجيلة، السلوم، سيوة " بتدشين حملة نظافة وتزيين وحدات ومراكز صحة الأسرة وتعليق الإرشادات اللازمة لتوعية المواطنين.  

 تقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين

وأكدت  مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الشئون الصحية بمطروح، أن مديرية الشئون الصحية بالمحافظة تعمل جاهدة لتقديم كافة الخدمات الصحية للمواطنين بمحافظة مطروح من الحمام شرقا وحتي السلوم غربا وسيوة جنوبا فضلا عن المشاركة فى جميع المبادرات الرئاسية التى يتم اطلاقها

مبادرة تطوير مراكز ووحدات الرعاية الأولية 

ذلك يأتي في إطار أعمال مبادرة تطوير مراكز ووحدات الرعاية الأولية تحت رعاية  الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتورة  سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض.

وفى سياق آخر،  كان الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح قد عقد، أمس، اجتماعًا موسعًا لقطاع الطب الوقائي بمطروح بحضور الدكتور إبراهيم الدمرداش، مدير عام الطب الوقائي، ومديري الإدارات الفنية بالطب الوقائي.

بحث الاجتماع انتظام سير العمل ومتابعة تنفيذ الأعمال الجارية، وتجهيز الخطط للارتقاء بالمستوى الصحى، وتنشيط منظومة الطب الوقائي، والسعي نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.

وأوضح وكيل صحة مطروح، فى بيان اعلامى سابق له، أنه تم مناقشة ملاحظات تقارير مرور الإدارات الفنية بالمديرية إلى جانب تفعيل المهام الإشرافية لفرق الإشراف بمختلف الإدارات و الوحدات الصحية بنطاق المحافظة 

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