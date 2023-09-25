2.2 مليون طن إنتاج شركة السويس للبترول خلال عام

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين، الجمعية العامة لشركة السويس لتصنيع البترول لاعتماد نتائج أعمال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ عبر تقنية الفيديوكوانفرانس، بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، وممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات ووزارات المالية والتخطيط والصناعة ومركز معلومات قطاع الأعمال العام وقيادات قطاع البترول والنقابة العامة للعاملين بالبترول.

الملا يعتمد نتائج أعمال شركة السويس لتصنيع البترول عن العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢

وأكد الملا، أن ما شهدته شركة السويس لتصنيع البترول من أعمال تطوير خلال السنوات الأخيرة يجسد قصة نجاح تدعو للفخر، وتمثل نقلة نوعية فى صناعة التكرير مما انعكس على تحسين كفاءة الأداء وسلامة العمليات وزيادة كميات الإنتاج، لافتاً إلى أنه بمجرد الانتهاء من مشروع مجمع التفحيم الجديد ستصبح منظومة العمل بمصفاة تكرير السويس منظومة متكاملة وسيكون دورها ريادى فى منطقة السويس التى تعد من أولى المناطق الجغرافية وأعرقها التى تعتمد على النشاط البترولي، مشيراً إلى أن مصنع إنتاج الأسفلت الجديد لشركة السويس لتصنيع البترول ساهم في الوفاء بجانب من احتياجات المشروع القومي للطرق وتقليل كميات الاستيراد من الاسفلت.

وأضاف الملا ان خطة الوزارة التى نفذتها بهدف تطوير صناعة التكرير المصرية تمت على جميع المستويات لتشمل مشروعات تطوير وتأهيل ورفع كفاءة الوحدات المتقادمة والتوسع فى إنشاء وحدات إنتاجية جديدة وكذلك تطوير انشطة السلامة والصحة المهنية ومشروعات التوافق البيئى التى شهدت تقدماً ملحوظاً خلال الفترة الاخيرة ، وكذلك زيادة مساهمة الشركات فى اعمال المسئولية المجتمعية.

ووجه الملا الشكر للعاملين بشركة السويس لتصنيع البترول على الإنجازات التى تحققت وحثهم على بذل مزيد من الجهد لاستدامة اعمال التطوير ومن ثم زيادة معدلات الإنتاج.

واستعرض الكيمائى هشام فتحى رئيس شركة السويس لتصنيع البترول أهم مؤشرات الأداء خلال العام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، حيث أوضح أن إنتاج مصفاة تكرير الشركة بلغ حوالى ٢.٢ مليون طن خلال العام ليساهم في توفير جانب من احتياجات السوق المحلى من المنتجات البترولية المختلفة ذات جودة عالية.

واستعرض مشروعات الخطة الاستثمارية والتي تضمنت مشروعات الإحلال والتجديد والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة ، فضلًا عن التوسعات الإنتاجية الجديدة لإنشاء مجمع التفحيم وإنتاج السولار وإنشاء ١٣ مستودعاً جديداً للمنتجات البترولية المختلفة، ومشروع ربط مستودعات الشركة بمستودعات شركات التكرير والتوزيع RTG ، كما استعرض دور الشركة ومساهمتها المجتمعية لأهالى السويس والتي شملت أعمال تطوير وصيانة المستشفيات العامة وتأهيل عدد من المدارس بالمحافظة.