"الأرصاد" تكشف موعد انحسار موجة الحر (فيديو)

كشفت الدكتورة منار غانم ، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأبرز الظواهر الجوية، على مدار القاهرة الكبرى والمحافظات المختلفة، لافتة إلى أننا نشهد ارتفاعا طفيفا اليوم في درجات الحرارة بمحافظات الجمهورية.

وقالت "غانم"، عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يامصر" والمذاع على "القناة الأولى"، إن العظمى على القاهرة الكبرى تسجل 35 درجة مئوية نتيجة التأثر بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يؤدي لزيادة فترات سطوع الشمس، وانحباس الرطوبة في طبقات الجو العليا.

وتابعت أن طقس اليوم حار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وأجواء شديدة الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، لافتة إلى أنه فور غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل يكون الطقس لطيفا ومعتدلا.

كما نوهت عن تكون الشبورة المائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتكون كثيفة هذه الأيام وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، موضحة أن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى نهاية الأسبوع، وهناك استقرار تام في حركة الملاحة البحرية ولا يوجد أي تقلبات جوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين:

العظمى الصغرى

القاهرة 35 - 24

الإسكندرية 31 - 23

الإسماعيلية 37 - 24

الغردقة 38 -27

أسوان 42 - 27

سوهاج 38 - 23

المنيا 37 -21