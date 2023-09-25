الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صدور الطبعة المصرية من "أسفار مدينة الطين" قريبًا

أسفار مدينة الطين
أسفار مدينة الطين

صدر حديثًا عن ‫مكتبة تنمية للنشر الطبعة المصرية من رواية "أسفار مدينة الطين"، للكاتب الكويتي الحاصل على جائزة البوكر العربية "سعود السنعوسي"، في تعاون مشترك مع منشورات مولاف.

وقال الكاتب الكويتي سعود السنعوسي عبر تدوينه له عبر "فيسبوك":"أتمنى أن يحظى العمل بالقبول، وأن يستحق سنوات الغياب".

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رواية ـسفار مدينة الطين 

تعد رواية ‫"أسفار مدينة الطين"، ثلاثية ملحمية على كتابين، ‫"سِفرُ العباءة" و ‫"سِفرُ التَبَّة"، يروي فيها المؤلف عن مهنة الصيد على ساحل الكويت في القرون السابقة، عن سفن التجارة التي صالت وجالت في غمار أمواج الخليج العربي والمحيط الهندي وصولاً إلى سواحل الهند، عن البيوت الطينية وموانئ الصيد وحكايات الأجداد والعمات، عن الدِّيرة وتيه "سليمان" ونصائح وحكمة "أم صنقور"، عن الأصول والجذور والهوية، غزلت جميعها بنولٍ بديعٍ من مداد قلم الكاتب، فقدم للقراء ملحمةً تاريخية من طرازٍ خاصٍ عن الكويت.

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من كلمة غلاف الجزء الأول: سِفر العباءة

  لو أن غريبًا أطلَّ من سطوح البيوت الطينية بعد شروق شمس اليوم؛ لخُيِّلَ إليه أن سربًا من غربان الدُّوري قد حَطَّ على رمال السَّاحل الرَّطبة. أعناقٌ مشرئبةٌ نحو الأفق الأزرق، وعيونٌ تتحرَّى مُقبلًا يجيء من بعيد. غير أن الدِّيرة لا تعرفُ من الغِربان إلا فُرادى بغير أسراب، تتسلَّلُ إلى سفن التِّجارة الرَّاسيةِ في موانئ الهند، وتندسُّ بين زكائب التَّوابل والحبوب والشَّاي، وتسافر مع السُّفُن في أوبتها إلى الدِّيرة، فتَلفي نفسها مُتسلِّلَةً غريبةً في بلادٍ غريبة. وتمكثُ على السَّاحل الشَّرقي شهورًا تتحرَّى إبحارَ السُّفُن الشِّراعية ثانية إلى الهند. لا غِربان في الدِّيرة. لا غِربان إلا قليل.

من كلمة غلاف الجزء الثاني: سِفر التَبَّة

  «لو أبحرت إلى الدِّيرة في الحال على طريق خطوة الخِضر عليه السَّلام، تصلُ بعد منتصف اللَّيل. وهُناك في الوَطْية، اخلع نعليكَ وادخُل الماء عند ارتفاع أذان الفجر. واجعل صخرة الخِضر وراء ظهرك، وقِف حينما يُحاذي الماء سُرَّتك. وبعد سماعك آخر كلمةٍ من الأذان اِبدأ بعدِّ الموج.. واحدة.. اثنتان.. ثلاثة.. حتى إذا ما أقبلت الموجةُ السَّابعةُ ادخُلها تَبَّةً كاملة، ولا تخرج وإن انقطع نفَسُك.. حينها فقط تتحقق مطالبك يا ولد شايعة».

  ارتبك سليمان:

  «لا أخرج وإن انقطع نَفَسي؟! هذا موتٌ ثانٍ يا أُم صَنْقُور!».

هزَّت رأسها:«لن تموت، ولكنهم يحسبون».

يشار إلى أن سعود السنعوسي من مواليد 1981، وهو كاتب وروائي كويتي، وعضو رابطة الأدباء في الكويت، ورابطة الصحفيين الكويتيين. فاز فى عام 2013 بجائزة البوكر العالمية للرواية العربية عن روايته "ساق البامبو"، والتى أصبحت أول رواية كويتة تفوز بهذه الجائزة الشهيرة. وفى رواية "ساق البامبو" تتناول سعود السنعوسى موضوع العمالة الأجنبية في دول الخليج.

وصدر من قبل للكاتب سعود السنعوسى رواية "سجين المرايا" التي فازت بجائزة ليلى العثمان لإبداع الشباب في القصة والرواية في دورتها الرابعة، كما صدر له رواية "حمام الدار"، ورواية "ناقة صالحة.

أسفار مدينة الطين مكتبة تنمية سعود السنعوسي جائزة البوكر العربية منشورات مولاف

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