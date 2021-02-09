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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سعود السنعوسى: نشر المخطوطات يكشف تحولات الكاتب

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 01:16 ص
سعود السنعوسي
سعود السنعوسي
نضال ممدوح
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خصص الملحق الأدبي لصحيفة "لوفيجارو"، قبل شهرين، ملفًا تمثل في نشر نوعية من الكتب باتت تحظى باهتمام القراء مؤخرا، فيما يتعلق بمخطوطات ومسودات بخط اليد، لدواوين شعرية وروايات شهيرة لكتّاب معروفين، تم طبعها في كتب كما وصلت مخطوطة للناشر.

ويمنح المخطوط المسودة فرصة للقارئ لولوج العالم الإبداعي للمؤلف في حميمياته من خلال مسوداته الأولى، وتنقيحاته وملاحظاته، وخطه وإمضائه، وأحيانا الرسومات التي يضعها على الهوامش، الآن لم يعد متاحا لكتّاب معاصرين هذا النوع من النشر، لم يعد هناك أحد يكتب أعماله بخط اليد، لم تعد هناك مسودات.

استطلعت "الدستور" آراء الكتاب والمبدعين حول الأمر٬ وهل يوافق الكاتب على هذه التجربة أي نشر مسودات ومخطوطات أعماله في صورتها الأولى بخط اليد دون تنقيح أو تدخل؟ وهل مازل هناك من يكتب بخط اليد أم بغيره.

وفي هذا الصدد قال الروائي الكويتي سعود السنعوسي إن "الكتابة بالقلم هي الأجمل والأقرب إلى النفس، لكن الكتابة بواسطة لوحة المفاتيح أكثر عملية وتنظيمًا خصوصًا في مراحل التحرير، وإذا ما استثنيت دفتر الملاحظات اليومية، فإنني لم أعد أكتب النصوص بالقلم منذ مدة طويلة، غير أني بالضرورة أملك ملفًّا ورقيًّا لكل نص روائي تم نشره، أو حتى تلك النصوص التي ماتت قبل اكتمالها".

وأضاف: "لا يتضمن الملف مسودة الرواية إنما كواليسها؛ خطة البناء المحتملة، الخطوط الرئيسة للأحداث وملامح الشخوص وخلفياتها الثقافية وأنماط تفكيرها وسلوكها وانتماءاتها وتواريخ ميلادها، وملامح الزمان والمكان في العالم المفترض، بل وحتى ما لا يظهر في النَّص للقارئ بشكل صريح، كالأحداث المهمة التي زامنت أحداث الرواية وتركت تأثيرها في محيط الحدث ونفوس الشخوص، أو حالات الطقس ووجوه القمر واختلاف المواسم، وكل التفاصيل التي تمنحني إيمانًا بأني أصنع حدثًا حقيقيًا كما لو أني أكتب الواقع وإن كنت أكتب نصًّا فانتازيًّا".

وتابع السنعوسي موضحا: "ولو كنت أكتب بالقلم مباشرة، لا أظن أني سوف أسعد بتجربة نشر المخطوطات في حياتي، لأني في الغالب لا أكون سعيدًا بأي عمل من أعمالي الروائية بعد بضعة شهور من صدورها، وهي التي - حتى لحظة النشر - أشعرها مكتملة، غير أني سرعان ما أنفر منها بعد وصولها إلى القارئ ولا أستطيع معاودة تصفحها، هذا بالنسبة لأعمال منشورة كنت واثقًا منها في يوم ما، فالأكيد أن نشر مخطوطات يكشف تحولات الكاتب في أسلوبه وأفكاره أثناء الكتابة أمر بالغ الجرأة كما أتصور، كما أنه كاشف لأدوات الكاتب وأسراره الكتابية، ولا أظن أن كاتبًا يسلم أسراره للمتلقي وهو لا يزال في عطائه، لا بأس لو تنشر هذه المخطوطات بعد توقف الكاتب عن الكتابة لسبب ما، أو أن يوصي بنشرها بعد رحيله، أما أن تنشر هذه التفاصيل الخاصة جدًّا بالعالم الكتابي للروائي وهو مستمر في عطائه أظنها مسألة تحتاج إلى شجاعة وثقة كبيرتين".
بعض من مخطوطات الكاتب
بعض من مخطوطات الكاتب
بعض من مخطوطات الكاتب
بعض من مخطوطات الكاتب

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