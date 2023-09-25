التعاملات الصباحية|أسعار الكتاكيت اليوم الأثنين 25-9-2023

استقرت اسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن عند أعلى سعر وصلت لها حيث انها وصلت حتى 27.5 في الكتكوت عمر يوم، وقد استقرت عند نفس السعر على مدار الأيام السابقة.

ونقدم في التقرير التالي أسعار الكتاكيت خلال مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت الفراخ اليوم

ارتفعت أسعار الكتكوت أبيض شركات اليوم الأثنين 25 سبتمبر عمر يوم حيث تراوح سعره ما بين 23.5 جنيها إلى 27.5 جنيها في بورصة الدواجن.

بينما سجل سعر كتكوت أبيض قطعان اليوم الأثنين 25 سبتمبر عمر يوم ما بين 22 جنيها إلى 22.25 جنيه في بورصة الدواجن.

بلغ سعر كتكوت ساسو اليوم الأثنين 25 سبتمبر عمر يوم بين 14.5 جنيه و15.5 جنيه في بورصة الدواجن.

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور اليوم الأثنين 25 سبتمبر عمر يوم بين 16.5 جنيه إلى 17.5 جنيه في بورصة الدواجن.

تراوح سعر كتكوت بلدي حر اليوم الأثنين 25 سبتمبر عمر يوم بين 9.5 جنيه إلى 10.25 جنيه في بورصة الدواجن.

بلغ سعر كتكوت هجين اليوم الأثنين 25سبتمبر عمر يوم بين 12 جنيها و13 جنيها في بورصة الدواجن.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني اليوم الأثنين 25سبتمبر عمر يوم ما بين 13 جنيه إلي 14 جنيه في بورصة الدواجن

بلغ سعر كتكوت روزي بيور اليوم الأثنين 25 سبتمبر عمر يوم بين 14 و15 جنيها في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت البط اليوم الأثنين

أسعار كتكوت البط بكيني فرنساوي اليوم الأثنين 25 سبتمبر عمر يوم بين 24.00 جنيها و24.50 جنيه في بورصة الدواجن.

سجل سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي اليوم الأثنين 25 سبتمبر لكتكوت عمر يوم بين 28.50 جنيه و 29.25 جنيه في بورصة الدواجن.

بلغ سعر كتكوت بط مسكوفي اليوم الأثنين 25 سبتمبر عمر يوم بين 39.00 جنيه و40 جنيها في بورصة الدواجن.

سجل سعر كتكوت بط مولارد اليوم الأثنين 25 سبتمبر عمر يوم بين 35.00 جنيها و36.50 جنيه في بورصة الدواجن.

أسعار كتاكيت الرومي اليوم الأثنين

بلغ أسعار كتكوت رومى أبيض اليوم الأثنين 25 سبتمبر عمر يوم 65.00 جنيها في بورصة الدواجن.

كتكوت رومى أبيض 1200 جرام اليوم الأثنين 25 سبتمبر بين 125.00 جنيه إلى 130.00 جنيها في بورصة الدواجن.

كتكوت رومي أسمر برونزي اليوم الأثنين 25 سبتمبر عمر يوم 20.00 جنيها في بورصة الدواجن.

كتكوت رومى برونزى 300 جرام اليوم الأثنين 25 سبتمبر سعر 45.00 جنيه في بورصة الدواجن.