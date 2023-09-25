الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

40 سنة سجن.. الحكم بمعاقبة شبكة ابتزاز جنسى فى المغرب

محكمة
محكمة

أسدلت محكمة مغربية الستار على قضية ابتزاز جنسي، بإصدار قرارات طالت متهمين شكلوا شبكة إجرامية لأداء هذا الغرض.

 

وتتكون الشبكة الإجرامية من 5 أشخاص بينهم امرأتان، وبلغ مجموع أحكام السجن الصادرة ضدهم 40 سنة.

 

وعاقبت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة ورزازات جنوب شرقي المغرب، المتهمة "ن. و." بالحبس النافذ لـ8 أشهر وتغريمها 5000 درهم، فيما حكمت بحبس 4 متهمين آخرين 10 سنوات، فيما برأت المحكمة المتهمين و"س. ل."، و"س. م."، و"ي. ش.".

 

كانت الشرطة المغربية في ورزازات ضبطت عناصر الشبكة الإجرامية، التي تركز نشاطها في استدراج الضحايا داخل أحد صالونات التدليك، قبل العمل على ابتزازهم.

 

وتحركت جهات التحقيق في المملكة بعد تلقيها بلاغًا بشأن النشاط الإجرامي للشبكة، حتى وجهت لعناصرها تهم إدارة وكر للدعارة، والتهديد، والعنف، وتسجيل مقاطع فيديو للضحايا دون موافقتهم، والسرقة، واستخدام السلاح.

محكمة مغربية ابتزاز جنسي غرفة الجنايات الشبكة الإجرامية الشرطة المغربية

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