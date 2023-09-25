عاجل.. اكتشاف تابوتين من الرصاص داخل غزة فى مقبرة عمرها 2000 عام

اكتشف أثريون فلسطينيون، عشرات المقابر الأثرية في مدينة غزة، يقع جميعها داخل مقبرة تعود للعصر الروماني.

وضمت الآثار المكتشفة تابوتين مصنوعين من الرصاص، فيما يبلغ عمر المقبرة 2000 عام، وهي الأكبر تاريخيًا في غزة، وعملت الفرق الاستكشافية على الحفر في الموقع الذي تبلغ مساحته 2700 متر مربع بدايةً من العام الماضي، حيث بلغت عدد القبور الأثرية المكتشفة 60 قبرًا، ليصل العدد الإجمالي 135 مقبرة.

وقال عالم الآثار الفرنسي رينيه إلتر، قائد عملية التنقيب، إن التابوتين المصنوعين من الرصاص يضم أحدهما أوراق عنب مزخرفة، والآخر مزين بصور دلافين، معتبرًا أنهما استثنائيان.

ونوه "إلتر" بأن اكتشاف تابوتين من الرصاص في غزة يعتبر هو الأول من نوعه.