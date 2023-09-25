الإثنين 25 سبتمبر 2023
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عالم

عاجل.. اكتشاف تابوتين من الرصاص داخل غزة فى مقبرة عمرها 2000 عام

اكتشاف تابوتين من
اكتشاف تابوتين من الرصاص داخل غزة

اكتشف أثريون فلسطينيون، عشرات المقابر الأثرية في مدينة غزة، يقع جميعها داخل مقبرة تعود للعصر الروماني.

وضمت الآثار المكتشفة تابوتين مصنوعين من الرصاص، فيما يبلغ عمر المقبرة 2000 عام، وهي الأكبر تاريخيًا في غزة، وعملت الفرق الاستكشافية على الحفر في الموقع الذي تبلغ مساحته 2700 متر مربع بدايةً من العام الماضي، حيث بلغت عدد القبور الأثرية المكتشفة 60 قبرًا، ليصل العدد الإجمالي 135 مقبرة.

وقال عالم الآثار الفرنسي رينيه إلتر، قائد عملية التنقيب، إن التابوتين المصنوعين من الرصاص يضم أحدهما أوراق عنب مزخرفة، والآخر مزين بصور دلافين، معتبرًا أنهما استثنائيان.

ونوه "إلتر" بأن اكتشاف تابوتين من الرصاص في غزة يعتبر هو الأول من نوعه.

اكتشاف تابوتين من الرصاص داخل غزة

 

فلسطينيون المقابر مقبرة مدينة غزة تابوتين

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