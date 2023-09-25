الإثنين 25 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الضفة الأخرى".. داليا عبدالرحيم تكشف أسباب انتشار جماعات الإرهاب بالساحل الأفريقى

الكاتبة الصحفية
الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم

كشف الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، مساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، أسباب انتشار جماعات الإرهاب المتأسلمة.

وقالت “عبدالرحي”، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”،إن دول منطقة الساحل الأفريقي تعيش مجموعة من التحديات المعقدة والمترابطة، ومن أهمها سوء الإدارة والفساد وعدم الاستقرار السياسي، فضلًا عن نقص الخدمات الأساسية، وتدهور الأوضاع المعيشية لأغلب السكان، علاوة على زيادة المنافسة على الثروات الطبيعية والتوترات الطائفية والقبلية، وانعدام الأمن المتزايد والنزوح الجماعي والهجرات القسرية.

واضافت أن تلك الأوضاع المتردية كانت سببًا رئيسيًا في النمو الملحوظ في تواجد ونشاط جماعات الإرهاب المتأسلمة صاحبة الارتفاع الكبير في عمليات العنف الإرهابي في تلك المنطقة، والتي أثبتت التدخلات الدولية المتعددة عدم قدرتها على كبحه بشكل فعال على مدى العقد الماضي.

وأوضحت أنه في الأسابيع الأخيرة تصدرت الأحداث المتلاحقة في منطقة الساحل الأفريقي اهتمام الرأي العام العالمي، وباتت تلك المنطقة الملتهبة محط اهتمام ومتابعة العالم كله، مشيرة إلى أنه في النيجر وخلال الساعات الأولى من يوم 26 يوليو 2023 أغلق الحرس القصر الرئاسي في نيامي، وتم إعلان إنهاء نظام الرئيس بازوم وتعليق جميع المؤسسات، وحظر التجول، وإغلاق الحدود البرية والجوية للبلاد، وتمت مطالبة القوى الخارجية بالامتناع عن التدخل.

وأشارت إلى أن نفس السيناريو تكرر يوم 30 أغسطس في الجابون؛ حيث تصاعدت الأحداث ووضع الرئيس علي بونجو قيد الإقامة الجبرية، وسبق أن شهدت السنوات الماضية سيناريوهات مماثلة في مالي وبوركينا فاسو، وتنامى الخطر الإرهابي في غرب ووسط أفريقيا.

داليا عبدالرحيم “الضفة الأخرى” القاهرة الإخبارية

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