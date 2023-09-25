الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الضفة الأخرى" يرصد العلاقات المتشابكة بين التنظيمات الإرهابية المختلفة

الكاتبة الصحفية
الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم

عرض برنامج “الضفة الأخرى” مع الإعلامية داليا عبدالرحيم، مساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، تقريرًا يكشف ويرصد العلاقات المتشابكة بين التنظيمات المختلفة، والعوامل السياسية والاجتماعية والجغرافية التي تستغلها التنظيمات الإرهابية في النشاط والتمدد في منطقة الغرب الأفريقي.

وأوضح التقرير أن العلاقة بين التنظيمات المتطرفة في الغرب الأفريقي ودول الساحل والصحراء تسير تارة في سياق الدعم المتبادل، وتارة تسير في سياق التنافس المحموم، طارحًا سؤالًا: "لماذا أصبحت تلك المنطقة عامل جذب لنمو جماعات الإرهاب المتأسلمة؟.

ولفت التقرير إلى أن حرية الحركة بين دول الساحل والصحراء أحد أهم أسباب العلاقة بين التنظيمات الإرهابية المختلفة في منطقة القرن الأفريقي وباقي الجماعات في الصحراء، مشيرًا إلى أن هذه العناصر يحصلون على جنسية أي دولة بسهولة شديدة ويتوغلون بصورة تشكل خطورة كبيرة على المناطق التي يتواجدون بها في منطقة القرن الأفريقي.

𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

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