الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حرب الاستنزاف".. نصر موسى: كنا نرى أن عبدالناصر من سيعيد بناء الجيش

جمال عبدالناصر
جمال عبدالناصر

عرضت قناة "الوثائقية" الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف"، والذي يوثق تفاصيل تلك الحرب التي خاضتها مصر في أعقاب نكسة يونيو 1967، وكيف استطاع الجيش المصري أن يستأنف المعركة ضد العدو.

وقال اللواء أ.ح طيار متقاعد نصر موسى (نائب قائد القوات الجوية الأسبق)، إنهم كانوا يرون في جمال عبدالناصر الزعيم الذي يعيد لهم الأمل الذي فقد، والأمل الذي يمكن أن يبني قوات مسلحة جديدة وأن تحيا مصر من جديد.

وأضافت الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، أن أم كلثوم طلبت الشاعر صالح جودة، ورياض السنباطي وقالت لهما: "واحد يكتبلي الأغنية والتاني يلحنها بسرعة علشان ألحق أبلغه رسالة الشعب المصري".

نص كلمة لعبدالناصر 

كما عرض الفيلم تسجيل صوتي للرئيس جمال عبدالناصر قال فيه: "كلنا نعرف ماذا حصل في بريطانيا بعد دنكيرك لم تقبل بالاستسلام رغم أن ألمانيا النازية بقواتها العسكرية استطاعت أن تسيطر على كل أوروبا ، قد يستطيع العدد المزود بإمكانيات تفوق طاقته وأيضًا نتيجة لقصور من جانبنا لا نستطيع أن نخفيه ولا يجب أن نخفيه قد يستطيع هذا العدو احتلال رقعة من أرضنا فليست هذه هي الهزيمة طالما أننا لم نقبل الاستسلام".

حرب الإستنزاف جمال عبدالناصر نصر موسى الجيش المصرى أم كلثوم رياض السنباطي

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