الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حرب الاستنزاف".. نص خطاب تنحي جمال عبد الناصر وخروج المظاهرات الرافضة لتنحيه

جمال عبد الناصر
جمال عبد الناصر

عرضت قناة "الوثائقية" الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف"، والذي يوثق تفاصيل تلك الحرب التي خاضتها مصر في أعقاب نكسة يونيو 1967، وكيف استطاع الجيش المصري أن يستأنف المعركة ضد العدو.

وقال الرئيس جمال عبدالناصر، في تسجيل صوتي له: "إن قوى الاستعمار تتصور أن جمال عبدالناصر هو عدوها وأريد أن يكون واضحًا أمامهم أنها الأمة العربية كلها وليس جمال عبدالناصر لقد قررت أن اتنحى تمامًا ونهائيًا عن أي منصب رسمي وأي دور سياسي وأن أعود إلى صفوف الجماهير أؤدي واجبي معها كأي مواطن آخر".

وخرجت مظاهرات عارمة بعد خطاب عبد الناصر ليس في القاهرة فقط ولكن في كل العواصم والقرى.

الشعب كان يرى أنه لن يهزم

وأضافت الدكتورة هدى زكريا أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، أن الشعب كان يرى أنه لن يهزم وأن عليه الاستمرار لكي يحقق الانتصار النهائي لأن الضربة الأولى لا تعني شيئًا.

وتابع الدكتور فريد فطين أستاذ تاريخ، أنه قيل إن رد فعل الجماهير كان مخططًا لدى التنظيم ، ووجدت أنه شعورًا طبيعيًا لدى الجماهير العربية الكثيفة التي خرجت في لبنان وسوريا والسودان.

حرب الإستنزاف الرئيس جمال عبدالناصر مظاهرات تنحي الانتصار النهائي رد فعل الجماهير

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