الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حرب الاستنزاف".."عبدالقادر": خسائر القوات المسلحة بالمعدات وصلت من 80 إلى 85%

حرب الاستنزاف
"حرب الاستنزاف

عرضت قناة "الوثائقية" الجزء الأول من الفيلم الوثائقي "حرب الاستنزاف"، والذي يوثق تفاصيل تلك الحرب التي خاضتها مصر في أعقاب نكسة يونيو 1967، وكيف استطاع الجيش المصري أن يستأنف المعركة ضد العدو.

وبدأ الفيلم بأن يوم الخامس من يونيو لعام 1967  ليكن كأي يوم ولكنه كان يحمل معه لصدمة الكبرى ليس للمصريين وحدهم بل لكل العالم.

وقال عميد متقاعد محيي نوح، (المجموعة 39 قتال سابقًا)، إن الهزيمة في 1967 كانت صدمة لنا وللشعب المصري ككل.

وأضاف، سعيد الشحات مؤرخ وكاتب صحفي، أن الحدث فادح وله تأثير سياسي وعسكري وشعبي.

الحرب تركت أثرًا كبيرًا جدًا على القوات المصرية

وأكدت الدكتورة إنجي محمد جنيدي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، أن الحرب تركت أثرًا كبيرًا جدًا على القوات المصرية وكنا نحتاج إعادة بناء وهيكلة للقوات المصرية.

وتابع عميد متقاعد محمد عبدالقادر سلاح المدفعية، أن نسبة الخسائر العامة في القوات المسلحة وصلت من 80 إلى 85% في المعدات.

حرب الإستنزاف نكسة يونيو الجيش المصرى هيكلة للقوات المصرية يستأنف المعركة

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