اللواء محمد الشهاوى: حرب الاستنزاف أحدثت خسائر كبيرة فى إسرائيل (فيديو)

أكد اللواء محمد الشهاوي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، أن حرب الاستنزاف استمرت ألف يوم، مشيرا إلى أن تلك الأيام تم تقسيمها إلى ثلاث مراحل، الأولى: هي مرحلة الصمود، أى بناء النفس وإعداد القوات والقيام بأعمال التجهيز الهندسي، وتجهيز المواقع الدفاعية.

وأضاف اللواء محمد الشهاوي، المستشار بالأكاديمية العسكرية، خلال لقائه عبر “القناة الأولى”، أن المرحلة الثانية من تلك الحرب هي الدفاع النشط، وهي الانتقال والقيام بعمليات إدارة على العدو الإسرائيلي، موضحا أن حرب الاستنزاف كان لها هدف والذي ظهر فى الدفاع النشط، وهو كسر حاجز الخوف بين الجندي المصري والإسرائيلي، بسبب الخروج من الهزيمة القاسية فى حرب 67".



وأكد الشهاوي أن الدفاع النشط هو القيام بأعمال دوريات وإغارة من الصعقة، ثم من القوات الموجودين فى الحد الأمامي، لافتا إلى أنها أحدثت خسائر كبيرة فى إسرائيل ورفعت الروح المعنوية، وكسرت حاجز الخوف.