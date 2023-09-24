الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز: مصر لا تتوانى عن دعم أشقائها فى أى محنة

الدكتور محمد الباز،
الدكتور محمد الباز،

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن سامح شكري، قدم أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، عرضًا متكاملًا لرؤية مصر في ملف حقوق الإنسان، التي يحصرها المتاجرون بها في نطاق حالات محددة.

وأضاف، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن الدولة تتحدث عن حقوق الإنسان بشكل أعم مثل تمكين المرأة، ومناهضة العنف ضد المرأة، وتوفير تعليم جيد.

الباز: أولوياتنا في حقوق الإنسان تختلف عن الغرب 

وأردف: "أولوياتنا في ملف حقوق الإنسان تختلف عن أولويات الغرب، مفهومنا مختلف، ومصر اشتغلت على ملف حقوق الإنسان ليس من أجل مخاطبة العالم، ولكن لأنها تؤمن بحقوق الإنسان".

ولفت إلى أن شكري، خلال كلمته، أكد أيضًا الموقف المصري فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وأن مصر طول الوقت تدعم القضية الفلسطينية، مثل ما حدث في ليبيا، منظومة الدعم والخدمات التي قدمت للأشقاء في ليبيا بعد العاصفة دانيال، من نقل مواد إغاثية بالطائرات، وإرسال الميسترال التي تحولت لمستشفى ميداني كبير، يؤكد أنه رغم كل المشكلات والأزمات قادر تشتغل وتقوم بدورك وتدعم أشقاءك.

الباز حقوق الانسان القضية الفلسطينية الميستراال اخر النهار

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