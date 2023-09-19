الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مدير الكلية البحرية السابق يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" كيف تقود الميسترال عمليات الإنقاذ؟

اللواء بحري أركان
اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه  مرزوق، مدير الكلية البحرية المصرية السابق، إنّ مستشفى الميسترال المصرية جمال عبدالناصر التي جرى إرسالها إلى ليبيا تشمل أسِرة وأطباء بكل التخصصات، حيث جرى الدفع بجميع التخصصات بمن فيها الأطفال وأمراض النساء، ولم يكن ذلك من مطالب الليبيين.

وأضاف "مرزوق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "في الكوارث نرسل العرض ثم ننتظر الطلب، ويمكن مضاعفة عدد الأسرة مع الحفاظ على السرية الكاملة.

كيف تدار الميسترال المصرية في ليبيا؟

وأوضح أن القيادة والسيطرة في الميسترال على أعلى مستوى، وهناك أجهزة اتصالات بأقمار صناعية ورادارات ووسائل استطلاع إلكترونية سلبية ووسائل إعاقة إلكترونية ووسائل تأمين تستطيع أن تقود وتسيطر لكل العمليات التي تدور حولنا.

وتابع مدير الكلية البحرية المصرية السابق: "كما أن أعمال صيانة وإصلاح ووقود الطيران متوفرة في الحاملة، كما أن الحاملة حملت 103 حاويات 20 قدمًا".

واشار إلى أن الميسترال المصرية حملت آلاف الأطنان من المساعدات إلى ليبيا، ما بين مأكولات وأجهزة ومعدات مثل 20 سيارة إسعاف وأجهزة حفر وأجهزة خاصة بالتأمين الكيميائي وأجهزة خاصة بالتأمين الهندسي بأفرعه المختلفة، كما أن الحاملة بها بنك دم وأجهزة أشعة مقطعية.

وأوضح مدير الكلية البحرية المصرية السابق، أن الحاملة بها لانشات لوسائط نقل قوات الإبرار، حيث يتم إنزال القوات على السواحل المعادية، أي أن قوات الإبرار يمكنها التعامل مع السواحل غير المجهزة.

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