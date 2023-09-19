لواء بحرى لـ"القاهرة الإخبارية": مصر اشترت حاملات الطائرات بأرخص الأسعار

قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق، مدير الكلية البحرية المصرية السابق، إنّ مصر قبل أن تشتري حاملتي الطائرات قامت بحساب التكلفة، وكانتا مخصصتين لروسيا، وعندما بدأت العمليات العسكرية في أوكرانيا جرى تطبيق الحظر ضدها، فاشترتهما مصر بنصف الثمن، وهما صناعة فرنسية، مشددًا على أن "الميسترال" غطت مساحات شاسعة من المياه الإقليمية.

أهمية حاملة الطائرات في الحفاظ على استثمارات حقل ظهر

وأضاف "مرزوق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ حاملتي الطائرات ساهمتا في رفع قدراتنا على حماية استثمارات حقل ظهر.