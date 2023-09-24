تفاصيل ومواعيد جولة جورج وسوف الغنائية بالولايات المتحدة

يستعد الفنان السوري جورج وسوف لإحياء عدد من الحفلات الغنائية خلال الفترة المقبلة ضمن جولته بالولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يبدأ سلطان الطرب جورج وسوف جولته الغنائية في يوم 28 أكتوبر المقبل وذلك بولاية لوس أنجلوس، ويحيي حفله الثاني في يوم 4 نوفمبر المقبل بمدينة ديترويت والتي تعد أكبر مدن ولاية ميشيغان الأمريكية.

ويختتم جورج جولته الغنائية في يوم 5 نوفمبر المقبل بولاية نيوجيرسي ويقدم خلال الحفلات أشهر أعماله الغنائية القديمة والحديثة للجاليات العربية التي تعيش بالولايات المتحدة الأمريكية.

آخر أعمال جورج وسوف الغنائية

وطرح جورج الفترة الماضية أغنية بعنوان "نص عمري" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي “يوتيوب” ومختلف المنصات الغنائية الرقمية، ورثى خلالها نجله وديع، والأغنية من كلمات خالد تاج الدين، وألحان محمّد يحيى.

تقول كلمات الأغنية: “قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر قلت أدفع نص عمري بس اعيش وياك شويه م انت اجمل حاجه فيا واللي بينا خلاص قدر والسنين اهي بينتلي يا احنّ الناس عليا ان عمري عليك شويه وان عمره ما راح هدر”.

كما طرح من قبل أغنية بعنوان "بيتكلم عليا" على طريقة الفيديو كليب عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وعدد من المنصات الغنائية الرقمية.

وتعاون جورج في أغنية "بيتكلم عليا" مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن زياد برجي، والموزع الموسيقي زاهر ديب، وتولى إخراج الفيديو كليب المخرج إيلي سمعان.

تقول كلمات الأغنية:“بيتكلم عليا.. ويقول فيا وفيا.. و أنا عمري ما جبت سيرته غير بخير يلي ما عمريش جرحته.. سايبه يغلط براحته.. مع إني أقدر أقول حاجات كتير بيقول.. ما يقول.. ما هو كل يا قلبي ما نتألم.. بالوقت أنا وأنت هنتعلم علشان ما نكررش غلطنا ما يقول.. ع الحب اللي زمان جمعنا.. على أشواقنا وعلى أوجاعنا كان وهم قابلناه في سكتنا ما يقول”.