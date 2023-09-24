الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

التصريح بدفن جثة شاب سقط من أعلى عقار بمصر الجديدة

جثة شاب
جثة شاب

صرحت نيابة مصر الجديدة بدفن جثة شاب عثر عليه ملقى بأحد شوارع منطقة مصر الجديدة، عقب الانتهاء من إعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب ملقى بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

وانتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود جثة لشاب عشريني مصاب بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية، تبين أن الشاب لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلى عقار، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة وبيان ثمة وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

نيابة مصر الجديدة جثة شاب مصر الجديدة عمليات النجدة النيابة العامة

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