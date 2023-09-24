"أنا بابا يلا".. من المحامي لأمين الشرطة والمجذوب أدوار خالدة لخالد صالح

يوافق الغد ذكرى رحيل النجم خالد صالح، حيث رحل عن عالمنا في 25 من سبتمبر عام 2014، حيث يعتبر أحد أبرز نجوم الفن في مصر والعالم العربي، ولد خالد صالح في 22 يناير عام 1964، في مدينة الإسكندرية، حيث بدأ مشواره الفني في أوائل الثمانينيات، حيث شارك في عدة أفلام قبل أن يحقق شهرته الواسعة.

تألق خالد صالح في عدة أفلام، حيث تأثر العديد من الناس بمشاهدة أعماله الفنية التي تحمل رسائل وقيمًا إنسانية عميقة، ورغم مرور سنوات على وفاته، لا يزال خالد صالح حاضرًا في قلوب الكثيرين، حيث تظل أعماله تعيش في ذاكرة الجمهور وتستمر في إلهام الأجيال القادمة.

الفنان خالد صالح، قد ترك خالد صالح وراءه إرثًا فنيًا رائعًا، حيث قدم العديد من الأدوار المميزة في سياق السينما الواقعية، فما هي أبرز أدواره؟

أدوار مميزة ومنوعة للفنان خالد صالح:

تعد أدوار خالد صالح من أبرز الأدوار التي تركت بصمة قوية في عالم السينما العربية، فقد تميز بقدرته على تجسيد شخصيات مختلفة بطريقة تجعل الجمهور يشعر وكأنها حقيقية، أبرز هذه الأدوار هي:

دور المحامي:

في فيلم "ملاكي إسكندرية"، قدم خالد صالح دورًا رائعًا كمحامٍ فاسد يحاول كسب القضايا بطريقة غير مشروعة، حيث تفاعل معه المشاهدين بشكل كبير، حيث نجح في إبراز قدراته التمثيلية من خلال تجسيد شخصية المحامي بكل دقة ومصداقية.

دور أمين الشرطة:

في فيلم "هي فوضى"، جسد خالد صالح شخصية أمين شرطة يعاني من صراع داخلي بسبب حبه لجارته التي جسدت دورها الفنانة منة شلبي، حيث سلط الضوء على "أمناء الشرطة" الفاسدين، حيث ساهم في تقديم الطريقة التي يعيش بها هؤلاء الأشخاص، وكيف يستغلون سلطتهم.

دور المجذوب:

في فيلم "الحرامي والعبيط"، قدم خالد صالح دور شاب يعاني من مشاكل نفسية ومجتمعية، تسببت في تحوله لشخص مجنون، حيث تمكن ببراعة من تجسيد شخصية المجذوب الذي يحاول الهروب من الواقع والعثور على طريقة للتعامل مع تحديات الحياة.

يذكر أن خالد صالح كان فنانًا فريدًا من نوعه، قدم أدوارًا استثنائية تصنع الفرق في عالم الفن، حيث يظل اسمه خالدًا في ذاكرة السينما المصرية والعربية، وذلك لما قدمه من أعمال تحمل في طياتها قيمًا ومعانٍ إنسانية تعكس الواقع المجتمعي والشخصيات المعقدة.