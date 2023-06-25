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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد خالد صالح ينضم لياسمين رئيس في فيلم "الفستان الأبيض"

احمد خالد صالح
احمد خالد صالح

انضم النجم أحمد خالد صالح للنجمة ياسمين رئيس في فيلمها الجديد "الفستان الأبيض" للمخرجة جيلان عوف، والذي انطلق تصويره مؤخرًا، ويعد ذلك التعاون الثاني الذي يجمع بين ياسمين رئيس وأحمد خالد صالح، بعد أن تعاون معها كضيف شرف في مسلسل “60 دقيقة”.

 

تدور أحداث فيلم "الفستان الأبيض" في إطار من الدراما حول صديقتين من حى فقير توشك إحداهما على الزواج، لكن يُتلف فستان زفافها فى نفس يوم الحفل، فتخوض رحلة فى القاهرة مع صديقتها المقربة للبحث عن فستان آخر، والفيلم من إخراج وتأليف جيلان عوف، ومن إنتاج محمد حفظي وشركة Film Clinic.

ونافست ياسمين رئيس مؤخرًا بفيلم “أنا لحبيبي” في دور العرض المصرية والعربية، والذي تدور أحداثه حول قصة حب رومانسية تعيشها ليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجهها من أجل استمرار هذه العلاقة، وبجانب ياسمين رئيس يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

ياسمين رئيس هي نجمة متميزة باختلاف الشخصيات التي قدمتها، نافست في السينما المصرية بفيلم لص بغداد، والذي تجاوزت إيراداته الـ 33 مليون جنيه مصري، وأيضًا فيلمها المختلف بلاش تبوسني، كما جسّدت شخصية أم كلثوم في فيلمها العالمي البحث عن أم كلثوم، بجانب بطولتها لفيلم شيخ جاكسون، وهيبتا المحاضرة الأخيرة والذي يعتبر أعلى فيلم رومانسي مصري تحقيقًا للإيرادات.

 

تعاونت مع النجم أحمد حلمي في فيلم “صنع في مصر”، وانطلقت مع المخرج القدير محمد خان في أولى بطولاتها السينمائية بفيلم فتاة المصنع، قدمت العديد من الأعمال الدرامية الناجحة أحدثهم مسلسل ملوك الجدعنة والذي نافس في موسم رمضان 2021، واحتلت تريند جوجل وتويتر أكثر من مرة خلال حلقاته، بجانب أعمال أخرى مثل أنا شهيرة أنا الخائن، طرف ثالث وعرض خاص، حققت نجاحًا كبيرًا في مسلسلها الأحدث 60 دقيقة والذي عُرض على إحدى المنصات الإلكترونية، شاركت في موسم الرياض بأولى تجاربها المسرحية بـ أحفاد ريّا وسكينة، كما انطلق لها مؤخرًا فيلمي قمر 14 وخطة مازنجر.

أحمد خالد صالح المس المصر المصنع المصرية والعربية

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