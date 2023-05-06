أحمد فهيم يكشف نصائح خالد صالح له قبل رحيله

تجمع الفنان أحمد فهيم صلة قرابة بالنجم الراحل خالد صالح، والذي شبهه الجمهور به بعد تألقه في دور "سيد العمدة" ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة، الذي عرض في شهر رمضان المنقضي.

وكشف فهيم في تصريحات لـ"الدستور" عن أبرز النصائح التي وجهها له وقال: "عشقت الفن بسبب خالي النجم الراحل خالد صالح وتعلمت التمثيل وجمعنا العمل سويًا لفترات طويلة وتأثرت به لدرجة كبيرة، وكان دائمًا يقدم لي العديد من النصائح والتوجيهات التي ما زلت أعمل بها حتى وقتنا هذا وأبرزها هي: ماتعملش حاجة أنت مش قدها، ماتقبلش دور كبير وأنت لسه ما أصقلتش موهبتك، اعطي لنفسك وقت في أخذ القرارت وابتعد عن التسرع، بلاش تعمل حوار صحفي وأنت لسه في بداية الطريق".

وأضاف: "في الحقيقة خالد صالح ما زال متواجدًا معنا بروحه وبالرغم من السنوات العديدة على وفاته، إلا أنه دائمًا يحضرني أثناء العمل ودائمًا معي ومتواجد في كل عمل فني أخوضه وإذا كان لديّ اختيار لعودته مرة أخرى للحياة لكنت فعلت ذلك وأتمنى أن أكون جزءًا بسيطًا من موهبته الرائعة، وإذا كنت أمتلك شيئًا جميلًا فبالتأكيد هو من النجم الراحل خالد صالح".

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة شارك في بطولته كل من الفنان محمد رمضان وزينة، هالة صدقى، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد، سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبدالله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى - جوهر.