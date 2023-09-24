الأحد 24 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بينهم شاب من ذوي الإعاقة.. إصابات ببيت لحم والخليل في اعتداءات للمستوطنين

مستوطنين
مستوطنين

أصيب شاب فلسطيني من ذوي الإعاقة، وفتاة، مساء اليوم الأحد، جراء دعسهما من قبل مستوطن أثناء تواجدهما في متجر بحي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل.

وصرح رئيس جمعية إبراهيم الخليل الواقعة في تل الرميدة، ياسر أبو مرخية، بأن مستوطنًا اجتاز بمركبته حاجزًا عسكريًا وصدم متجرًا يعود لأحد الشباب من ذوي الإعاقة ويتنقل بواسطة كرسي كهربائي، مما تسبب بإصابته بشكل مباشر في رأسه، إضافة لإصابة فتاة بالرأس أثناء تواجدها في المتجر.

txt

باحث سياسى: لا نستبعد ترتيب قوات الاحتلال لهزة إلكترونية تفجيرية لحرم المسجد الأقصى

وأضاف أبو مرخية أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى داخل أراضي الـ48،  حيث وصفت إصاباتهما بالمتوسطة.

وفي بيت لحم، اقتلع مستوطنون، زوايا حديدية ودمروا أسلاكا شائكة، جنوب بيت لحم.

txt

"القاهرة الإخبارية": إصابة 3 مستوطنين بعملية دهس غربى رام الله... وإطلاق النار على المنفذ

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مجموعة من مستوطني البؤرة الاستيطانية "جفعات عيتام" الجاثمة على أراضي المواطنين، اقتلعوا عددا من الزوايا الحديدية ودمروا أسلاكا شائكة تحيط بأراضي خلة النحلة في منطقة خلايل اللوز.

وأشار بريجية إلى أن المستوطنين صعدوا من انتهاكاتهم بحق المواطنين في منطقة خلايل اللوز، تمثلت بالاعتداء عليهم ورشق منازلهم بالحجارة .

الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الانتهاكات التي نفذها المستوطنون المتطرفون باقتحام المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك والمقابر الإسلامية تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وصرح الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، اليوم، بأن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك، وتصاعد وتيرتها، وما يرافقها من ممارسات استفزازية داخل الحرم، وفي محيطه، وفي المقابر الإسلامية المجاورة له، والتي تعد وقفا إسلاميا، هو خرق فاضح ومرفوض للقانون الدولي، والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

ذوي الإعاقة الخليل أراضي الـ48 هيئة مقاومة الجدار والاستيطان المستوطنين

الأكثر قراءة

سفير إيطاليا: روما تسقط 100 مليون دولار من ديونها على مصر

الرى: فشل مفاوضات سد النهضة.. وإثيوبيا رفضت الحلول المطروحة

الباز يحذر من لجان الإخوان: يحاولون التشويش على الانتخابات الرئاسية

هبوط اضطراري لطائرة مصرية تحمل 120 راكبًا فى السعودية

بعد تحذير العالم الهولندى.. كيف يتنبأ العلماء والخبراء بالزلازل؟

محمد صلاح يتقدم لليفربول بهدف فى شباك وست هام بالدورى الإنجليزى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

التجسس على أمريكا!

محمد العسيري

كوثر مصطفى.. أكيد لسه الأغانى ممكنة

محمود خليل

يجيب حمام ويطيره

ماجد حبته

وفد الصين رفيع المستوى

سيد الابنودى

كيف أنقذ «السيسى» قطاع البترول من الفوضى؟

علي سعدة

مبادرة وطنية

لواء.حمدى البطران

زيارة لبنك فى الأقاليم

د. منى حلمى

حقى الشرعى يا ست هانم

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

ينذر بمزيد من التصعيد.. الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

شاهد عيان يكشف لـ"الدستور" تفاصيل اقتحام الاحتلال الإسرائيلى لمخيم نور الشمس

بـ الذكاء الاصطناعى.. قصة الدبابة "باراك" الإسرائيلية الجديدة.. ما مواصفاتها؟ وكيف تعمل؟