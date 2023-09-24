بينهم شاب من ذوي الإعاقة.. إصابات ببيت لحم والخليل في اعتداءات للمستوطنين

أصيب شاب فلسطيني من ذوي الإعاقة، وفتاة، مساء اليوم الأحد، جراء دعسهما من قبل مستوطن أثناء تواجدهما في متجر بحي تل الرميدة، وسط مدينة الخليل.

وصرح رئيس جمعية إبراهيم الخليل الواقعة في تل الرميدة، ياسر أبو مرخية، بأن مستوطنًا اجتاز بمركبته حاجزًا عسكريًا وصدم متجرًا يعود لأحد الشباب من ذوي الإعاقة ويتنقل بواسطة كرسي كهربائي، مما تسبب بإصابته بشكل مباشر في رأسه، إضافة لإصابة فتاة بالرأس أثناء تواجدها في المتجر.

وأضاف أبو مرخية أنه تم نقل المصابين إلى مستشفى داخل أراضي الـ48، حيث وصفت إصاباتهما بالمتوسطة.

وفي بيت لحم، اقتلع مستوطنون، زوايا حديدية ودمروا أسلاكا شائكة، جنوب بيت لحم.

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، بأن مجموعة من مستوطني البؤرة الاستيطانية "جفعات عيتام" الجاثمة على أراضي المواطنين، اقتلعوا عددا من الزوايا الحديدية ودمروا أسلاكا شائكة تحيط بأراضي خلة النحلة في منطقة خلايل اللوز.

وأشار بريجية إلى أن المستوطنين صعدوا من انتهاكاتهم بحق المواطنين في منطقة خلايل اللوز، تمثلت بالاعتداء عليهم ورشق منازلهم بالحجارة .

الخارجية الأردنية تدين اقتحام المستوطنين المسجد الأقصى

وفي وقت سابق من اليوم، أدانت وزارة الخارجية الأردنية، الانتهاكات التي نفذها المستوطنون المتطرفون باقتحام المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، والسماح لهم بممارسات استفزازية تنتهك حرمة المسجد الأقصى المبارك والمقابر الإسلامية تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وصرح الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية السفير سنان المجالي، اليوم، بأن الممارسات الاستفزازية المستمرة والمرفوضة بحق المسجد الأقصى المبارك، وتصاعد وتيرتها، وما يرافقها من ممارسات استفزازية داخل الحرم، وفي محيطه، وفي المقابر الإسلامية المجاورة له، والتي تعد وقفا إسلاميا، هو خرق فاضح ومرفوض للقانون الدولي، والوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.