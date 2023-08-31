"القاهرة الإخبارية": إصابة 3 مستوطنين بعملية دهس غربى رام الله... وإطلاق النار على المنفذ

أصيب ثلاثة مستوطنين في عملية دهس وقعت غربي رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، حسبما أفادت "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وأفادت بأن فلسطينيًا نفذ العملية ما أسفر عن إصابة ثلاثة إسرائيليين منهم اثنان في حالة خطيرة.

قوات الجيش تطلق النيران على منفذ العملية غربي رام الله

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي إن قوات الجيش أطلقت النار على منفذ العملية بعد أن لاحقته قرب حاجز عسكري قريب من المنطقة ولم تعرف طبيعة إصابته بعد.