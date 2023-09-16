إصابة شاب فلسطيني طعنا في هجوم للمستوطنين

أصيب شاب فلسطيني، مساء اليوم السبت، في هجوم من قبل المستوطنين على المواطنين ومنازلهم في حي تل الرميدة وسط الخليل.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلا عن شهود عيان، بأن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، اعتدوا على شاب فلسطيني، وطعنوه بسكين في ظهره ما تسبب بإصابته بجروح، تلقى على إثرها العلاج في المكان ووصفت إصابته بالمتوسطة.

كما رشق عددا من المستوطنين المواطنين ومنازلهم بالحجارة والزجاجات الفارغة، مما تسبب بتحطيم عدد من نوافذ المنازل، قرب مستوطنة "رمات يشاي" المقامة عنوة على أراضي المواطنين وممتلكاتهم في تل الرميدة.

إصابة فلسطينيين برصاص الاحتلال

والجمعة، أصيب فلسطينيان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال قمع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت نصرة للأسرى في سجون الاحتلال.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام، ما أدى لإصابة شابين بجروح في اليد، وآخرين بالاختناق عولجوا ميدانيا.

فيما منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مسيرة بيت دجن الأسبوعية، شرق نابلس.

وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام المسيل للدموع، والصوت، صوب المشاركين في المسيرة، التي خرجت بعد أداء صلاة الجمعة، باتجاه المنطقة الشرقية.

والخميس الماضي، استنكرت وزارة الخارجية الفلسطينية، إجراءات الاحتلال وتدابيره التي يفرضها بشكل مستمر على الشعب الفلسطيني بذريعة الأعياد اليهودية.

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان صحفي، الخميس الماضي، إن فرض الإغلاق الشامل على المناطق الفلسطينية عشية حلول عيد رأس السنة العبرية توظيف فاضح للمناسبات الدينية لأغراض استعمارية، في إيحاء تضليلي للرأي العام العالمي، الهدف منه كيل المزيد من التهم إلى الضحية وتبرئة الجلاد، وإلحاق أضرار اقتصادية واجتماعية بشعبنا.