باحث سياسى: لا نستبعد ترتيب قوات الاحتلال لهزة إلكترونية تفجيرية لحرم المسجد الأقصى

كشف توفيق أبو شومر، كاتب وباحث سياسي، علاقة اقتحامات اليوم لقوات الاحتلال للمسجد الأقصى، بيوم الغفران، قائلًا: "الأمر له علاقة بتأسيس جماعة موريا والتي أسست قبل أيام وتهدف إلى تهويد الأقصى وتقسيمه لإحلال الهيكل الثالث.

جماعة الموريا وعلاقته باقتحامات المسجد الأقصى اليوم

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن هناك مشروعات عديدة من قبل جماعة جبل الموريا، إذ أن اليوم وقبل حلول الصيام هناك آلاف المحتشدين عند الحائط والتي تضمنت صلوات تدعو إلى اغتصاب الأقصى.

وأضاف: "الإسرائيليون لا يكتفون بالصلاة عند الحائط بل هدفهم الدخول للمسجد الأقصى وتدنيسه، وهذه المرة الحكومة اليمينة المتطرفة والتي تهدف لإحياء طقوس الهيكل الثالث، علاوة على نشرهم صورة لمدينة القدس بها الهيكل الجديد بلا المسجد الأقصى، وهو المشروع الذي يعدونه الجميع داخل الحكومة بالتنسيق مع تلك الجماعات".

وتابع: " التحديات التي يواجها الشعب الفلسطيني ليست هي الخطر الأكبر، إنما ما يجري تحت الأرض هو الكارثة الكبرى فهناك مشروعات وحفريات، وأشياء عديدة تجرى تحت أرض الحرم، ولا نستبعد الترتيب لهزة إلكترونية تفجيرية، والتي يجب توقعها والحذر منها".