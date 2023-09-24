الأحد 24 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: البنك الأسيوي يظهر لأول مرة في إفريقيا.. وهذا دليل على قوة الاقتصاد المصري

البنك الأسيوي
البنك الأسيوي

علق الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، علي استضافة مدينة شرم الشيخ لاجتماعات البنك الآسيوي للاستثمار، لأول مرة من أجل الاستثمار في البنية التحتية للقارة الإفريقية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد، إن ذلك يدل علي قوة مصر الاقتصادية وتأثيرتها في المنطقة بعد انضمامها للبريكس الفترة الماضية.

وأضاف أن مصر سيكون لها دور فعال اعتباراً من يناير 2024 ودور مصر البارز بتفاعلها مع القوي الكبري في العالم سواء الصين أو أمريكا من خلال وضع الرؤيا والتفاعلات الدولية من خلال نظام عالمي جديد يراعي الدول النامية.

وأشار إلى أن البنك الآسيوي يختص بالمشروعات القومية بدون شروط سياسية وليس له فؤائد مرتفعة ويمهد لشراكة استراتيجية بين الدول المختلفة.

مصطفى بدرة فضائية الحياة الحياة اليوم لبنى عسل

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