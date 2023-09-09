مصطفى بدرة: القارة الإفريقية أصبحت فى صحوة أمام العالم وتطالب بحقوقها

علق الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، على انضمام الاتحاد الإفريقي لعضوية مجموعة العشرين، بالتزامن مع حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم السبت، إن قمة العشرين اليوم في غاية الأهمية لأنها تحيط بالعديد من القضايا الهامة التي سجلتها مصر في أكثر من محفل دولي.

وأضاف أن الرئيس السيسي تحدث أكثر من مرة عن القضايا التي تمس القارة الإفريقية، موضحًا أن القارة الإفريقية أصبحت اليوم في صحوة أمام العالم، وتطلب بصوت واضح أن تكون متكاملة الأركان وأن تتجنب الصراعات الداخلية وتداخل القوى الخارجية.

وأشار إلى حجم التوصية بتمويل القارة الإفريقية لإنجاح العديد من المشروعات لربط إفريقيا بالدول الخارجية، موضحًا أن توصيات اليوم تتحدث عن تصحيح التمويل الدولي وعدم المساندة للدول محدودة الموارد.